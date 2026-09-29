Tepelné čerpadlo, nebo plynový kotel? Spočítali jsme, kolik stojí vytápění domu. Rozdíl může být přes 12 tisíc ročně

Jaká je spotřeba tepelného čerpadla a plynového kotle? Porovnali jsme tyto dva oblíbené zdroje vytápění a zjistili, kolik stojí vytápění domu. Rozdíl může být i přes 12 tisíc korun!
Tepelné čerpadlo vs. plynový kotel: jak si vedou tito dva rivalové ve srovnání spotřeby?
Tepelné čerpadlo je často označováno za levnější způsob vytápění oproti plynovému kotli. Jenže samotné tvrzení o úspoře ještě neříká, kolik korun může domácnost doopravdy zaplatit za vytápění během jednoho roku.
Cena se liší od klimatických podmínek, energetické náročnosti budovy, způsobu vytápění a aktuálních cen energií. Přesto jsme se rozhodli porovnat obě možnosti, na stejném modelovém domě. Podívejte se na konkrétní čísla, která vám pomohou udělat si lepší představu o tom, který způsob vytápění je levnější.
Modelový dům: stejná potřeba tepla pro oba způsoby vytápění
Aby mělo srovnání smysl, musí oba zdroje vytápění pokrývat stejnou spotřebu tepla. Pro náš modelový příklad jsme vybrali rodinný dům o celkové ploše 140 m², s částečným zateplením a radiátory, který obývá čtyřčlenná domácnost.
Roční spotřeba tepla na
ohřev vody a vytápění je v modelovém příkladu přibližně 13 900 kWh.
Skutečné náklady konkrétního rodinného domu mohou být odlišné v závislosti na tepelných ztrátách budovy, teplotě v místnostech, způsobu vytápění, spotřebě teplé vody a velikosti domu.
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U moderního kondenzačního plynového kotle můžeme v modelu počítat s reálnou sezónní účinností kolem 90 procent. K tomu, aby dům získal přibližně 13 900 kWh tepla, spotřebuje asi 15 400 kWh zemního plynu za rok.
Při modelové ceně 2,10 Kč za 1 kWh plynu vychází roční náklad na energii:
15 400 kWh × 2,10 Kč = přibližně 32 400 Kč ročně.
Výpočet představuje pouze náklady na spotřebovanou energii. Nezahrnuje stálé měsíční platby ani náklady spojené s provozem zařízení.
A kolik zaplatíte s tepelným čerpadlem?
Tepelné čerpadlo pracuje na jiném principu než plynový kotel. Elektřinu nespotřebovává jen k přímému vyrobení stejného množství tepla, ale využívá také energii z okolního prostředí.
Pro náš modelový příklad počítáme s tepelným čerpadlem vzduch – voda a sezónním topným faktorem SCOP 3,0.
Na získání 13 900 kWh tepla by tedy čerpadlo potřebovalo přibližně:
13 900 ÷ 3,0 = 4 633 kWh elektřiny za rok.
Pro tepelná čerpadla lze využít distribuční sazbu D57d, s 20 hodinami nízkého tarifu denně. Pro modelový výpočet použijeme průměrnou cenu elektřiny 4,30 Kč za kWh.
Roční náklad potom vychází:
4 633 kWh × 4,30 Kč = přibližně 19 900 Kč.
Tepelné čerpadlo, nebo plynový kotel – Spočítali jsme, kolik stojí vytápění domu. Rozdíl může být přes 12 tisíc ročně. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tepelné čerpadlo může ušetřit přes 12 tisíc korun ročně
Co se stane, když vedle sebe postavíme oba způsoby vytápění? Podívejte se na zajímavý modelový výsledek:
Plynový kondenzační kotel Tepelné čerpadlo Potřeba tepla 13 900 kWh 13 900 kWh Roční spotřeba 15 400 kWh plynu 4 633 kWh elektřiny Roční náklad cca 32 400 Kč cca 19 900 Kč Rozdíl cca 12 500 Kč
V tomto konkrétním modelovém příkladu vychází provoz tepelného čerpadla asi o 12 500 korun ročně levněji, tedy přibližně o 39 % oproti modernímu kondenzačnímu plynovému kotli.
To ovšem neznamená, že bude tepelné čerpadlo 39 % levnější v každém rodinném domě. Celkové úspory ovlivňuje stav domu, konkrétní topný systém a cena energií.
Proč může být výsledek u jiného domu úplně jiný?
Hlavní roli hraje zejména teplota topné vody. Tepelné čerpadlo pracuje nejefektivněji v nízkoteplotním systému, nejčastěji s podlahovým topením nebo vhodnými nízkoteplotními radiátory.
U klasických radiátorů, které vyžadují vysokou teplotu vody, může účinnost tepelného čerpadla výrazně klesat. Naopak dobře zateplený dům s podlahovým vytápěním může mít pro tepelné čerpadlo mnohem příznivější podmínky.
Zásadní rozdíl může dělat také stav plynového kotle. Moderní kondenzační kotel bude mít rozdílné provozní náklady než starý atmosférický kotel.
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Roční úspora energie však není jediný náklad, se kterým je nutné při rozhodování počítat.
Tepelné čerpadlo má výrazně vyšší pořizovací náklady než plynový kotel. U tepelného čerpadla vzduch-voda se podle aktuálních údajů na trhu kompletní instalace může pohybovat ve stovkách tisíc korun, zatímco samotný kondenzační kotel stojí výrazně méně.
Z tohoto hlediska není možné říct, zda se vyplatí vyměnit funkční plynový kotel za tepelné čerpadlo jen kvůli nižší spotřebě. Pokud však plynový kotel dosluhuje, přichází na řadu otázka, jaký zdroj tepla pořídit.
Kdy může být tepelné čerpadlo zajímavější?
Tepelné čerpadlo má smysl u novostaveb nebo u dobře zatepleného domu s nízkoteplotním vytápěním. Výhodou může být také možnost využití elektřiny z vlastní fotovoltaiky. Významnou roli rovněž hraje distribuční sazba D57d.
Kdy může být výhodnější zůstat u plynu?
Pokud máte relativně nový kondenzační kotel, který funguje bez problémů, nemusí být jeho okamžitá výměna za tepelné čerpadlo ekonomická. Roční úspora na energiích totiž musí nejdříve pokrýt rozdíl v pořizovacích nákladech.
Pokud bychom například počítali s pořizovací cenou tepelného čerpadla 200 000 korun a domácnost by díky tepelnému čerpadlu ušetřila 12 500 korun ročně, samotná úspora energie by tuto částku pokrývala asi 16 let, a to pouze podle jednoduchého modelu bez započtení servisu, vývoje cen energií, životnosti zařízení, dalších nákladů a případné dotace.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Nejlepší způsob, jak zjistit, zda se konkrétní domácnosti vyplatí tepelné čerpadlo, není spoléhat na obecné sliby o úsporách. Vycházejte z reálné spotřeby svého domu, jeho tepelných ztrát a skutečných cen energií. Teprve potom má smysl počítat návratnost investice.
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku ERÚ, CHKT | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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