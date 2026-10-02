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Policie našla tělo ve Frýdeckém lese. Patří pohřešované matce dvou dětí

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Dennívýzva
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Policie potvrdila, že tělo, které ve čtvrtek večer objevila nedaleko skládky ve Frýdeckém lese, patří pohřešované Janě Š. Po té policisté pátrali téměř měsíc. Okolností úmrtí matky dvou dětí policisté dále zkoumají.
Policie našla tělo ve Frýdeckém lese. Patří pohřešované matce dvou dětí

Policie našla tělo ve Frýdeckém lese. Patří pohřešované matce dvou dětí

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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