Policie našla tělo ve Frýdeckém lese. Patří pohřešované matce dvou dětí

Policie našla tělo ve Frýdeckém lese. Patří pohřešované matce dvou dětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie našla tělo ve Frýdeckém lese. Patří pohřešované matce dvou dětíZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 02.10.2026 11:51
Ve čtvrtek 1. října odpoledne začal v ulici Výstavní v Ostravě-Mariánských Horách hořet byt. V domě v tu...
U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. Přestavba 3,8 kilometru dlouhého...
Přírodně naučnou trasu Cesta vody v ostravském Bělském lese doplnila nová mokřadní stezka. Její vybudování...
Případ devětačtyřicetiletého Petra Vašendy souzeného za smrt manželů z Kopřivnice kvůli prodeji náplasti s...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →