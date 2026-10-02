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Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět

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Systémová služba Googlu pro lokální AI stahuje na pozadí obří modely a při aktualizaci drží dvě kopie naráz. Uživatelé hlásí i přes 8 GB zabraného místa.
Android telefon, seznam aplikací, nastavení

Android telefon, seznam aplikací, nastavení

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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