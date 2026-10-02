Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět

Když vám v telefonu náhle zmizí několik gigabajtů volného prostoru, viníkem nemusí být fotky ani aplikace. Na zařízeních s Androidem 14 a novějším může tiše pracovat služba s názvem AICore, infrastrukturní vrstva Googlu, která zajišťuje běh některých funkcí umělé inteligence přímo v zařízení, včetně modelu Gemini Nano. V běžném vyhledávání v Obchodě Play ji nenajdete, protože jde o systémovou službu, ne o klasickou aplikaci. Odinstalovat ji standardním způsobem nejde, protože je součástí systému. Přesto existují způsoby, jak část zabraného místa uvolnit: buď počkat, až systém odstraní starou verzi modelu, nebo ručně zasáhnout v nastavení, ovšem za cenu dočasné ztráty některých AI funkcí.
Co přesně AICore dělá a proč o ní většina lidí neví
AICore není žádná záhadná aplikace třetí strany. Jde o systémovou službu Googlu, jejímž úkolem je zajišťovat běh generativní AI přímo v telefonu, bez nutnosti posílat veškerá data do cloudu. Stará se například o některé funkce spojené s generativní AI, zpracováním textu, chytrými odpověďmi, shrnováním nebo dalšími funkcemi, které podporuje konkrétní zařízení. Přesný seznam se liší podle telefonu, verze Androidu a dostupných funkcí.
Důvod, proč ji uživatelé vnímají jako „skrytou“, je prostý: Google ji řadí mezi systémové služby, takže se nezobrazuje jako běžná aplikace. Najdete ji až v příslušné části nastavení systémových služeb, pokud ji váš telefon podporuje. Stránka v Google Play přitom ukazuje, že služba je aktivně udržovaná; poslední aktualizace proběhla 13. srpna 2026 a novější poznámky k vydání zmiňují vylepšení správy modelů a diagnostiky.
Proč zabírá tolik místa a odkud pochází číslo 10 GB
Klíč k pochopení problému leží v tom, jak Google aktualizuje AI modely. Podle oficiální nápovědy si telefon při aktualizaci modelu může dočasně ponechat starou i novou verzi současně, a to až tři dny. Důvod je jednoduchý: pokud se nový model ukáže jako problémový, systém se může vrátit ke starší verzi, aniž by ji musel znovu stahovat.
Zní to rozumně. Jenže v praxi to znamená, že na telefonu mohou dočasně ležet dvě kopie rozsáhlého AI modelu. Google sám mluví o „gigabajtech dat“, konkrétní univerzální limit ale veřejně neuvádí. Reálná čísla pocházejí od uživatelů: recenze v Google Play opakovaně zmiňují kolem 8 GB zabraného prostoru, server Android Authority v květnu 2026 reportoval hodnoty až okolo 11 GB. Na telefonu se 128GB úložištěm je to množství, kterého si člověk snadno všimne.
Jak získat místo zpět: dvě cesty
Pasivní cesta: počkat. Google uvádí, že po ověření stability nové verze modelu systém starou kopii automaticky smaže. Mělo by to trvat maximálně tři dny. Pokud máte dostatek volného místa, nemusíte dělat nic.
Aktivní cesta: ruční zásah. Tady máte několik možností:
- Odebrání aktualizací: Nastavení → profil Google → Všechny služby → Systémové služby → AICore → Odebrat aktualizace. Služba se vrátí k verzi dodané s telefonem, pokud tuto možnost konkrétní zařízení nabízí.
- Deaktivace služby: Nastavení → Aplikace → Všechny aplikace → AICore → Deaktivovat. Tím službu vypnete, pokud Android tuto možnost pro danou systémovou službu zpřístupňuje.
- Vymazání dat: V nastavení úložiště aplikace lze smazat uložená data. Jde o obecnou funkci Androidu, ne o speciální postup od Googlu.
Každý z těchto kroků má svou cenu. Můžete přijít o některé lokální AI funkce, které AICore zajišťuje. Přesný dopad závisí na konkrétním telefonu a používaných funkcích. Pokud vám později něco bude chybět, lze AICore podle možností konkrétního zařízení znovu aktivovat nebo aktualizovat přes systémové nastavení či Google Play.
Koho se to týká: Pixel 10, Galaxy S26 a další
AICore neběží na každém Androidu. Google její dostupnost váže na konkrétní verzi Androidu, zařízení a podporované funkce. Samotný Android 14 nebo novější tedy automaticky neznamená, že AICore najdete v každém telefonu.
U Pixelu 10 s čipem Tensor G5 je situace nejpřímočařejší: Google u něj otevřeně pracuje s Gemini Nano a funkcemi on-device AI a telefon se prodává i v České republice.
U Samsungu Galaxy S26 je situace složitější. Samsung celou řadu S26 prezentuje jako „nejintuitivnější Galaxy AI telefon“ a Samsung Semiconductor veřejně potvrzuje spolupráci s Googlem na Android AICore a Gemini Nano. Zároveň ale Samsung upozorňuje, že nabídka AI funkcí se liší podle konkrétního modelu a verze softwaru. Jinými slovy: přítomnost AICore sama o sobě neznamená, že Galaxy S26 nabídne úplně stejné funkce jako Pixel.
U telefonů střední třídy je přítomnost AICore ještě méně předvídatelná. Pokud ji v nastavení nenajdete, nemusí to znamenat problém – konkrétní zařízení ji jednoduše nemusí používat nebo ji výrobce zpřístupňuje jiným způsobem.
Co z toho plyne do budoucna
Směr je jasný: Google AICore aktivně rozvíjí, modely se mohou zvětšovat a s nimi mohou růst i nároky na úložiště. Veřejná dokumentace nenabízí univerzální strop, který by platil pro všechny telefony, a vývojářské rozhraní počítá se stahováním a správou různých modelů. Pokud Google nezmění distribuční mechanismus, například efektivnější kompresí nebo úspornějšími aktualizacemi, mohou být nároky na úložiště do budoucna citelnější.
Jedno je ale dobré vědět už teď: AICore není chyba ani malware. Je to vědomá součást systému Googlu, která má svou logiku i svou daň. A tu daň nejvíc pocítí majitelé telefonů s menší kapacitou úložiště, kde několik gigabajtů navíc může znamenat rozdíl mezi pohodlnou rezervou a neustálým uvolňováním místa.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman