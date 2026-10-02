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Po kterém ovoci se nejvíce tloustne: Je oblíbené a vůbec byste to do něj neřekli

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Chcete zhubnout a sázíte na ovoce? Pozor, některé druhy vám mohou hubnutí pěkně zkomplikovat. Zjistěte, které plody byste měli raději kozumovat s mírou, ačkoli jsou zdravé.
Po kterém ovoci se nejvíce tloustne: Je oblíbené a vůbec byste to do něj neřekli

Po kterém ovoci se nejvíce tloustne: Je oblíbené a vůbec byste to do něj neřekli

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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