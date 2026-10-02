Po kterém ovoci se nejvíce tloustne: Je oblíbené a vůbec byste to do něj neřekli

Když ovoce sabotuje vaši dietu
Poctivě počítáte kalorie, chodíte běhat a váha stojí na místě. Nebo ještě hůř – kila pomalu přibývají, i když jíte „zdravě".
Problém může ležet v ovocném košíku. Ano, ovoce je plné vitamínů, vlákniny a antioxidantů. Jenže některé druhy jsou zároveň pořádnou cukrovou bombou, která dokáže zhatit i tu nejpečlivěji naplánovanou redukční dietu.
Zatímco jahody nebo maliny si můžete dopřávat téměř bez omezení, jiné oblíbené plody fungují spíš jako dezert. A právě ty bychom měli při hubnutí opatrně vážit – doslova i obrazně.
Kdy a jak jíst ovoce, abyste neztloustli
Základní pravidlo zní: ovoce ano, ale s rozumem. Pokud se snažíte shodit kila, stačí jedna porce denně, ideálně dopoledne. V tu dobu má tělo nejvíc energie na zpracování přírodních cukrů a glukóza nesputuje rovnou do tukových zásob.
Vybírejte raději méně zralé kusy – obsahují méně cukru a víc rezistentního škrobu, který tělo tráví pomaleji. Naopak přezrálé, měkké plody jsou sladší a glykemický index u nich stoupá.
Zapomeňte na kompoty, ovocné saláty se sirupem nebo kandované verze. Čerstvé a syrové – to je heslo, které vám ušetří stovky zbytečných kalorií. Tepelná úprava navíc ničí cenné vitamíny a enzymy.
Tři překvapivá ovoce, která vám hubnutí zkomplikují
Banán – žlutý zrádce v ovocné misce. Energeticky nabitý, plný rychlých cukrů a s vysokým glykemickým indexem. Sto gramů banánu skrývá zhruba 380 kJ, což je víc než u většiny jiného ovoce.
Pozor ale – záleží na zralosti. Zelenější banány s pevnou dužninou obsahují rezistentní škrob, který tělo zpracovává déle, takže při dietě obstojí líp než přezrálé kusy s hnědými skvrnami. Pokud pravidelně sportujete, banán vám po tréninku rychle doplní energii. Jinak ho raději nechte na příležitostné mlsání.
Avokádo – kalorický šampion mezi ovocem. Ve stovce gramů se skrývá kolem 670 kJ, protože avokádo obsahuje hodně tuků a bílkovin. Na druhou stranu jde o zdravé mononenasycené mastné kyseliny (hlavně kyselinu olejovou), které podporují pocit sytosti a chrání srdce.
V rozumné míře – třeba čtvrtina plodu denně – vám avokádo hubnutí naopak usnadní. Funguje skvěle jako náhrada sýrů, vajec nebo masa. Jen ho nesnězte celé najednou.
Papája – tady pozor na zmatek. Čerstvá papája je ve skutečnosti velmi dietní ovoce s pouhými 160–180 kJ na sto gramů. Problém nastává u sušené nebo kandované verze, která může mít energii až čtyřikrát vyšší.
Čerstvá papája je naopak skvělá volba – likviduje záněty, čistí střeva a obsahuje enzymy, které podporují spalování tuků. Jen si dejte pozor, abyste nesáhli po té slazené z obchodu.
Ovoce, kterým se cpát můžete (skoro) bez výčitek
Ananas patří mezi nejlepší spalovače tuků. Obsahuje vzácné enzymy, které brání ukládání tuku v těle, a zároveň je plný vitamínů A, B, C, E a minerálů. Sto gramů ananasu má jen 210 kJ – klidně si ho dopřejte každý den.
Jablko – klasika, která funguje. Staré přísloví o jednom jablku denně má pevný základ. Jablka jsou bohatá na pektin, speciální vlákninu, která zpomaluje vstřebávání cukrů a zabraňuje jejich ukládání do tukových zásob. Navíc zrychlují metabolismus a lehce projímají. Ve 100 g najdete kolem 240 kJ – ideální svačina, která vás zasytí a nepřitíží.
Lesní plody – jahody, maliny, borůvky, rybíz. Tady můžete sáhnout po plných hrstech. Tyto letní klenoty obsahují minimum kalorií (jahody jen 170 kJ, rybíz 200 kJ, maliny a borůvky kolem 240–250 kJ na sto gramů).
Zároveň jsou nabité vitamíny, antioxidanty a vlákninou. Čistí střeva, odvodňují organismus, zrychlují metabolismus a pomáhají vylučovat toxiny i tuky. Prostě dokonalá volba pro každého, kdo chce zhubnout.
Takže příště, než sáhnete po banánu nebo avokádu, zkuste radši hrst jahod. Vaše váha vám poděkuje.
Zdroje článku: ireceptar.cz, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, scienceinsights.org, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková