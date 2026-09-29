Turistku na Zakynthosu při koupání pokousala invazivní čtverzubcovitá rybaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turistku na Zakynthosu při koupání pokousala invazivní čtverzubcovitá ryba
Nedělní představení muzikálu Ledové království skončilo pro Davida Gránského vážným zraněním. Herec přímo...
Blesk nemusí zasáhnout přímo dům, aby poškodil televizi, počítač nebo další elektroniku. Nebezpečné přepětí...
V Evropské unii byl vůbec poprvé potvrzen výskyt invazního hmyzu Lycorma delicatula, který představuje...
Česko čeká na přelomu září a října převážně slunečné a na toto období teplé počasí. Aktuální předpovědi...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →