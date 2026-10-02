Křivoklát přitahuje fanoušky Zrádců. Skutečné hradní vězení připravilo slavného alchymistu Kellyho o nohu

Hrad Křivoklát zažívá v posledních měsících výrazný nárůst návštěvnosti. Bývalé sídlo českých králů zpopularizovala detektivní reality show Zrádci, jejíž třetí řada odstartovala letos v září. Lidé přijíždějí hledat dějiště televizních intrik, středověká pevnost ale ve svých zdech skrývá mnohem temnější reálné osudy. V místních kobkách pobýval alchymista Edward Kelly a tajná manželka habsburského arciknížete zde musela předstírat nález vlastního dítěte.
Nový nárůst popularity
Hrad Křivoklát patří k nejstarším sídlům českých knížat a králů. Jeho současnou popularitu výrazně podpořila reality show Zrádci, ve které soutěžící hrají o rovný milion korun. Dvě desítky účastníků se pod vedením herce Vojtěcha Kotka v roli hradního pána snaží odhalit skryté nepřátele ve vlastních řadách.
Zájem veřejnosti potvrzuje i křivoklátský kastelán Zdeněk Šinágl. Podle jeho vyjádření pro televizní štáb roste návštěvnost v průběhu celého roku. Turisté se při prohlídkách zajímají především o konkrétní místnosti známé z televizních obrazovek. Chtějí vidět prostory, kde hráči společně snídali a kde během hry visela tabule s jejich portréty.
Velkou pozornost poutá také takzvané vězení. Tam se ve večerních hodinách odehrává televizní konkláve, při kterém zrádci vyřazují věrné hráče nebo verbují nové spojence. Průvodci musí návštěvníky upozorňovat na fakt, že veškeré televizní rekvizity produkce po skončení natáčení odstranila. Zůstává pouze samotná historická architektura, včetně Liščí bašty, v jejíž blízkosti obýval své zázemí představitel hradního pána Vojta Kotek.
Skutečné vězení a zřícení alchymisty
Televizní štáb využil pověst Křivoklátu jako obávaného žaláře. Během staletí zde skončila řada historických osobností. Císař Rudolf II. sem poslal slavného anglického alchymistu Edwarda Kellyho. Panovník ho nechal uvěznit v roce 1591 za zabití Jiřího Hunklera a požadoval po něm návod na výrobu magické tinktury a drahokamů.
Alchymista nedokázal císařovy požadavky splnit a pokusil se o útěk. Rozhodl se spustit z okna cely po laně, to ho ale neuneslo. Kelly po pádu na skálu utrpěl roztříštěnou zlomeninu nohy a musel podstoupit amputaci. Později spáchal v jiném vězení pro dlužníky sebevraždu. Podle dobových zkazek nechal císař Kellyho předtím na Křivoklátu mučit pražským katem Mydlářem. Právě na skřipci se prý ukázalo, že Angličan skrývá chybějící uši. O ty přišel ve své domovině jako trest za padělání úředních listin.
Pověsti zmiňují také přítomnost slavného loupežníka Babinského. Toho měli hradní strážní zavřít do lidomorny a natahovat na skřipec, aby prozradil úkryt svého pokladu. Loupežník si vymyslel falešné místo pod třetím vrškem směrem na Lány a během nepřítomnosti stráží z okovů uprchl.
Tajné porody pod ochranou hradeb
Křivoklát nesloužil výhradně jako místo trestu. Filipína Welserová si zde vybudovala bezpečný úkryt pro svůj utajovaný rodinný život. Původem neurozená žena udržovala tajný sňatek s habsburským arciknížetem Ferdinandem Tyrolským a na hradě strávila celkem šest let.
V roce 1560 zde porodila syna Karla. Aby neprozradila svůj vztah k panovnickému rodu, nechala novorozence odnést před hradní bránu a následně předstírala, že se odloženého dítěte ze soucitu ujala. O tři roky později přivedla na svět dvojčata Marii a Filipa, obě děti ale krátce po porodu zemřely. Jedna z hradních legend tvrdí, že jejich těla odpočívají pod vzácným oltářem v místní kapli.
Šťastnější osud potkal Blanku z Valois. První manželka císaře Karla IV. porodila na Křivoklátě v květnu 1335 dceru Markétu. Panovník nechal podle pověsti pochytat v okolních lesích hejna slavíků a umístit je pod okna jejích komnat. Zpěv ptáků měl královně zpříjemnit období šestinedělí.
Záchrana památky a filmové štáby
Středověkou pevnost zachránili před rozpadem Fürstenberkové. Šlechtický rod vlastnil panství až do roku 1929. Tehdejší majitel Max Egon II. následně prodal celý hradní komplex i s okolními pozemky Československé republice. Součástí památky zůstala bohatá knihovna s padesáti dvěma tisíci svazky i dobová mučírna.
Filmaři objevili křivoklátské exteriéry mnohem dříve než produkce reality show Zrádci. Hrad posloužil jako kulisa pro vznik pohádek Třetí princ, Jak se budí princezny nebo Tři veteráni. Vznikaly zde i scény do slavné komedie Noc na Karlštejně. Později přijely na Rakovnicko hollywoodské štáby. Zdejší nádvoří se objevilo v akčním snímku Wanted s herečkou Angelinou Jolie a v dobrodružném filmu Kletba bratří Grimmů.
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