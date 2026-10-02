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Křivoklát přitahuje fanoušky Zrádců. Skutečné hradní vězení připravilo slavného alchymistu Kellyho o nohu

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Televizní detektivní hra Zrádci přitáhla na Křivoklát davy turistů. Středověký hrad má přitom za sebou historii plnou utajených porodů a věznění alchymistů.
Křivoklát

Křivoklát

Zdroj: FOTO:Harold, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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