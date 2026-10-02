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Kdo někdy nakoupil na Temu, nevědomky pustil do mobilu malware. Krádež peněz je přitom až ten menší problém

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Obliba nákupních aplikací, které nabízejí velmi levné zboží všeho druhu, roste neuvěřitelně rychlým tempem. Některé se ale chovají přinejmenším podezřele.
Ženské ruce drží mobil a platební kartu

Ženské ruce drží mobil a platební kartu

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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