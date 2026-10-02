Kdo někdy nakoupil na Temu, nevědomky pustil do mobilu malware. Krádež peněz je přitom až ten menší problém

Kdo někdy nakoupil na Temu, nevědomky pustil do mobilu malware. Krádež peněz je přitom až ten menší problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ženské ruce drží mobil a platební kartuZdroj: Freepik
Článek byl publikován 02.10.2026 11:32
Spousta párů chce anebo je z finančních důvodů nucených naplánovat jen malou svatbu. Obřadu i hostiny se...
Zamilovat se je možné v každém věku. Pozdvižení ale vyvolal příspěvek ženy (76) a muže (19), kteří spolu...
Nechtěl, aby dívenka viděla hrůzné následky tragické autonehody. Proto se snažil odvést její pozornost...
Vědci z Ameriky se pokusili odpovědět na otázku, co člověk cítí před smrtí. Náhodou se jim podařilo...
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
- Německo věří, že vyřešilo největší problém obnovitelných zdrojů. Nový typ baterie má nahradit plynové elektrárny
- Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět
- Galaxy S26 ukrývá režim 24 Mpx, který dělá nejlepší fotky ze všech. Je schovaný za stažení navíc a většina lidí o něm neví
- Mrtvý kout bez Wi-Fi zachrání i starý Android ze šuplíku. Nahradí jednoduchý repeater za stovky až tisíce korun