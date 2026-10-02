Mrtvý kout bez Wi-Fi zachrání i starý Android ze šuplíku. Nahradí jednoduchý repeater za stovky až tisíce korun

Jde o hotspot, v systému schovaný pod položkou Hotspot a tethering. Oficiální dokumentace Androidu uvádí, že telefon umí sdílet internet čtyřmi cestami: přes Wi-Fi, USB, Bluetooth a Ethernet. Kompatibilní modely navíc dokážou přijímat Wi-Fi z routeru a zároveň ji vysílat do okolí pod jiným názvem sítě. V praxi tak telefon odvede práci jednoduchého repeateru.
Sdílet domácí Wi-Fi zvládne jen část telefonů s Androidem
Repeater zachytí signál existující sítě a pošle ho dál. Hotspot na telefonu vytváří nový přístupový bod a internet do něj přivádí odjinud. Zdrojem mohou být mobilní data nebo připojený kabel, u podporovaných zařízení také Wi-Fi, ke které je telefon sám připojený. Člověk sedící v pokoji bez signálu rozdíl nepozná, protože se mu prostě objeví funkční síť. Liší se jen cesta, kterou se telefon k internetu dostane.
Google ve své nápovědě píše, že některé telefony umí přes tethering sdílet i Wi-Fi připojení, a dodává, že dostupnost se liší podle konkrétního zařízení a verze systému. Samsung totéž potvrzuje u vybraných modelů Galaxy. Upozorňuje přitom, že nabídka se může lišit podle modelu, operátora i verze softwaru. Žádný seznam podporovaných telefonů ani jeden z výrobců nezveřejňuje, takže jestli to váš kus umí, zjistíte až v jeho nastavení.
Telefon, který domácí Wi-Fi dál poslat neumí, pořád zvládne pustit do hotspotu mobilní data. I tím se dá slabé připojení v pokoji vyřešit.
Jeden pokoj, občasný provoz: kde telefon jako repeater obstojí
Typický případ vypadá takto. Router stojí v chodbě, pracovna je v zadním pokoji a videohovor tam co chvíli zamrzne. Starý Android z šuplíku stačí položit někam mezi router a pracovnu a zapnout sdílení Wi-Fi, pokud ho podporuje. Tam, kde síť chyběla, pak vznikne nová. Stojí to nula korun a pár minut práce. Telefon přitom dál slouží na zprávy i hovory, jen musí zůstat na místě, kde má dostatečně kvalitní připojení ke zdrojové síti.
Mimo tenhle scénář telefon rychle narazí. Na nepřetržitý provoz stavěný není a možnosti specializovaného síťového hardwaru nemá. Trvalé pokrytí celého patra, hodně zařízení připojených najednou nebo stabilní kabelové připojení pro stolní počítač či herní konzoli patří dedikovanému repeateru nebo mesh systému. Pro trvalé pokrytí většího bytu nebo dvoupodlažního domu je telefon nouzové řešení.
Pro představu o rozdílu poslouží FRITZ!Repeater 3000 AX. Nabízí třípásmovou Wi-Fi 6 s celkovou teoretickou rychlostí 4,2 Gbit/s a dva gigabitové porty pro kabelová zařízení.
Proč telefon při sdílení Wi-Fi potřebuje mít po ruce nabíječku
Všechny čtyři způsoby sdílení najdete v nastavení pod položkou Hotspot a tethering. Wi-Fi hotspot vytvoří vlastní síť pro další zařízení, přičemž kolik se jich k ní může připojit najednou, záleží na telefonu a verzi systému. Pásmo 2,4 GHz dosáhne zpravidla dál, takže se hodí pro vzdálenější pokoj. Pásmo 5 GHz nabídne vyšší rychlost a méně rušení.
Ostatní cesty se hodí spíš pro jedno konkrétní zařízení. USB tethering propojí telefon kabelem s počítačem a spojení je stabilnější než u bezdrátového hotspotu. Bluetooth je nejpomalejší, stačí na základní připojení na krátkou vzdálenost a baterii obvykle zatěžuje méně než Wi-Fi hotspot. Pro Ethernet podle Samsungu potřebujete kompatibilní adaptér a LAN kabel. Volba v menu může zůstat neaktivní, dokud telefon připojené zařízení nezaznamená.
Pak přijdou háčky. Některé telefony po zapnutí hotspotu odpojí vlastní Wi-Fi a Google to výslovně zmiňuje u některých modelů Pixel. Takový telefon pak sdílí jen mobilní data, ne domácí síť, zatímco jiné modely zvládnou Wi-Fi i hotspot současně. Někteří operátoři navíc mohou tethering v tarifu omezovat nebo ho podmiňovat zvláštními podmínkami. Prakticky nejvíc ale vadí spotřeba. Motorola upozorňuje, že hotspot umí baterii rychle vybít, a při delším sdílení doporučuje mít telefon na nabíječce. Na celý pracovní den bez kabelu v zásuvce se tedy u telefonu v roli repeateru počítat nedá. Samsung aspoň nabízí automatické vypnutí hotspotu ve chvíli, kdy se odpojí poslední připojené zařízení.
Za kabelové připojení telefonu zaplatíte nejvýš 549 korun
Nejlevnější repeatery začínají v českých e-shopech zhruba na 399 korunách. Běžné dvoupásmové modely od TP-Linku stojí od 599 do 1 399 korun.
Výš se pohybují modely značky AVM. FRITZ!Repeater 1200 AX vyjde na necelé 2 800 korun. Špičkový FRITZ!Repeater 6000 s třípásmovou Wi-Fi 6, celkovou teoretickou rychlostí až 6 Gbit/s a ethernetovým portem s rychlostí 2,5 gigabitu se prodává v řádu několika tisíc korun. Proti levnému repeateru je úspora díky telefonu malá. Proti FRITZ!Repeateru 1200 AX ušetříte přes dva tisíce korun i tehdy, když k telefonu přikoupíte adaptér.
Telefon, který už doma máte, nestojí nic. Stabilnější kabelové spojení vyžaduje gigabitový adaptér z USB-C na Ethernet, který se v českých obchodech prodává od 319 do 549 korun. I ten nejlevnější tak vyjde zhruba o 80 korun levněji než nejlevnější repeater.