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Kam o víkendu na jižní Moravě? Za světelným uměním, architekturou či na dostihy

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O prvním říjnovém víkendu to v Brně a okolí ožije naplno. Vyrazit můžete za světelným uměním do ulic, na dostihy, slavnostní galavečer ekologických filmů, objevování architektury nebo za tradičním burčákem do sousedních Valtic.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Za světelným uměním, architekturou či na dostihy

Kam o víkendu na jižní Moravě? Za světelným uměním, architekturou či na dostihy

Zdroj: Kudy z nudy, Festival Prototyp, Den architektury, Národní vinařské centrum
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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