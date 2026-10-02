Edmonton s Vancouverem dali za dva zápasy 27 gólů. Jejich série zatím vypadá jako hokej bez brzd

Kdyby Edmonton s Vancouverem sehráli jeden zápas 9:7, mohli bychom ho jednoduše odložit do krabice s nápisem „bláznivý večer“. Jenže dva dny předtím spolu hráli 6:5. V prodloužení.
Během prvních dvou vzájemných utkání nové sezony tak Oilers a Canucks dali dohromady 27 gólů. To už začíná připomínat něco víc než náhodu.
Edmonton vedl 5:0. Ani to neznamenalo klidný večer
Oilers začali druhý zápas naprosto drtivě. Vasily Podkolzin otevřel skóre v přesilovce, přidali se Owen Michaels, Evan Bouchard a Ryan Shea a po první třetině to bylo 4:0. Leon Draisaitl pak po 27 sekundách druhé části zvýšil na 5:0.
V normálním zápase by podobný náskok znamenal konec příběhu. Proti Vancouveru ne. Canucks začali postupně stahovat a ve třetí třetině se z utkání znovu stala přestřelka. Z vedení 8:3 vzniklo 8:7 a Edmonton musel svůj zdánlivě dávno rozhodnutý večer zachraňovat až do konce.
Oilers nakonec vyhráli 9:7. Přitom ještě několik minut před koncem nebylo úplně jasné, zda devět gólů bude stačit.
První zápas přitom vypadal skoro opačně
V úvodním duelu to byl Vancouver, kdo vedl 5:2. Edmonton ve třetí třetině srovnal na 5:5 a vynutil si prodloužení, než rozhodl Paul Cotter.
Oba zápasy tak mají stejnou zvláštnost. Tým si vytvoří velký náskok a místo kontroly začne následovat otevřený chaos. První večer Vancouver téměř zahodil třígólové vedení. Druhý večer Edmonton málem zahodil pětigólové. To už není jen otázka toho, kdo má lepší střelce. Je to problém kontroly zápasu.
Bouchard za dva večery ukázal obě strany Edmontonu
Evan Bouchard otevřel sezonu historickými pěti body a hattrickem. Ve druhém utkání znovu skóroval a zapojoval se do útoku. Oilers tak během dvou zápasů předvedli přesně to, proč jejich hokej působí tak nebezpečně a zároveň tak zranitelně.
Jejich obránce může produkovat jako elitní útočník. McDavid a Draisaitl dokážou zrychlit hru téměř kdykoliv. Edmonton má dost talentu na to, aby během několika minut úplně změnil skóre.
Jenže otevřený zápas funguje oběma směry. A Vancouver zatím pokaždé dokázal donutit Oilers hrát právě takový hokej.
Ani Vancouver samozřejmě nemůže být spokojený
Sedm gólů obvykle stačí. Stejně jako pět gólů obvykle stačí alespoň na velmi dobrou šanci vyhrát. Canucks během prvních dvou utkání dali Edmontonu dvanáct branek a mají z nich jedno vítězství.
To je z pohledu útoku fantastické. Z pohledu všeho ostatního už méně. Dvě utkání samozřejmě nestačí na velké závěry o celé sezoně. Ukazují ale velmi konkrétní problém obou týmů: jakmile se vzájemný zápas otevře, ani jeden zatím nedokáže tempo zase zavřít.
Rivalita, která může letos vyrábět úplně absurdní večery
Edmonton a Vancouver mají ofenzivní talent, rychlost a hráče schopné trestat chybu během několika sekund. Pokud se k tomu přidá obranná nestabilita, vznikne kombinace, která je pro trenéry nepříjemná a pro diváky mimořádně zábavná.
První zápas přinesl jedenáct gólů. Druhý šestnáct. Pokud se příště některý z týmů dostane do vedení 4:0, po prvních dvou zkušenostech už možná nebude největší otázkou, zda je rozhodnuto. Spíš kolik branek ještě potřebuje, aby se vůbec mohl cítit bezpečně.
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Zdroje: NHL.com – Oilers at Canucks, game information and lineups [1], Reuters – Canucks blow late lead, pull out opening win over Oilers in overtime [2].