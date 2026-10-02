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Edmonton s Vancouverem dali za dva zápasy 27 gólů. Jejich série zatím vypadá jako hokej bez brzd

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První duel nové sezony vyhrál Vancouver nad Edmontonem 6:5 v prodloužení. O dva dny později se Oilers vrátili a zvítězili 9:7. Edmonton tentokrát vedl už 5:0, Vancouver se přesto ve třetí třetině dostal na rozdíl jediného gólu. Dva vzájemné zápasy, 27 branek a obranné systémy, které zatím proti tempu a kvalitě soupeře téměř neexistují.
Edmonton s Vancouverem dali za dva zápasy 27 gólů. Jejich série zatím vypadá jako hokej bez brzd

Edmonton s Vancouverem dali za dva zápasy 27 gólů. Jejich série zatím vypadá jako hokej bez brzd

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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