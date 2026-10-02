Mraky z odpalovaného těsta s krémem a čokoládou: Větrníková chuť bez zdlouhavého tvarování

Na klasické větrníky si netroufáte, nebo na ně prostě není čas? Upečte mraky. Vypadají slavnostně, chutnají taky slavnostně a chuťově mezi nimi a větrníky prakticky rozdíl nepoznáte. Z obyčejného moučníku na plech je najednou dezert, který se dá bez rozpaků postavit i před návštěvu. Když se povedou, název jim sedí: při pečení se na povrchu udělají nepravidelné vybouleniny, takové malé potrhané mraky.
Žádné složité skládání vrstev, žádné zdobení, u kterého uteče půl odpoledne. Potřebujete dva pláty , poctivý krém a trochu rozpuštěné čokolády navrch. Mně se nejvíc osvědčilo dát hotový moučník odpalovaného těsta přes noc do lednice. Korpus trochu zvláční, krém se zpevní a druhý den se z toho krájí mnohem slušnější řezy.
Moje rada: Pokud máte z odpalovaného těsta respekt, nachystejte si všechno dopředu na linku. Odváženou mouku, vejce i plechy s pečicím papírem. U tohohle těsta se improvizace na poslední chvíli občas vymstí. Recept na krémové mraky z odpalovaného těsta
Z uvedeného množství připravíte
1 plech o velikosti 20 × 30 cm, tedy dva tenké pláty, které se po vychladnutí spojí krémem.
Příprava: přibližně 50 minut Pečení: 15-20 minut Chlazení: nejméně 6 hodin, ideálně přes noc Počet porcí: asi 12-16 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na korpus 250 ml vody 150 g sádla nebo Hery 1 špetka soli 150 g hladké mouky 6 ks vajec Vanilkový krém 750 ml mléka 1,5 sáčku vanilkového pudinkového prášku 3 lžíce polohrubé mouky 3 lžíce rumu 5 lžic moučkového cukru nebo podle chuti 250 g másla pokojové teploty nebo Hery Na dokončení Postup přípravy odpalovaných mraků
1. Do hrnce nalijte
vodu, přidejte sádlo a sůl. Přiveďte k varu, aby se tuk rozpustil a směs byla opravdu horká.
2. Najednou vsypte
hladkou mouku a hned míchejte vařečkou. Tady je potřeba trochu zabrat. Těsto krátce odpalujte, až se spojí do hladší hmoty a začne se odlepovat od stěn hrnce.
3. Hrnec stáhněte z plotny a těsto nechte pár minut zchladnout. Studené být nemusí. Jen nesmí být tak horké, aby se vejce po přidání začala srážet.
4. Mezitím zapněte troubu na
220 °C a připravte dva plechy s pečicím papírem. Těsto se roztírá do dvou tenkých vrstev, takže je pohodlnější mít plechy po ruce hned.
5. Do vlažného těsta postupně zašlehejte nebo důkladně vmíchejte
6 vajec, jedno po druhém. Hotová hmota má být hladká, lesklá a hustší než obyčejné lité těsto.
6. Těsto rozdělte na dvě zhruba stejné části a každou rozetřete na připravený plech. Povrch nemusí být dokonale rovný. U
mraků jsou menší nerovnosti spíš k užitku, právě díky nim pak vypadají tak, jak mají. Plechy vložte do trouby.
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7. Podle toho, jak vám trouba peče, je upečte najednou, nebo raději postupně. Počítejte přibližně
15-20 minut. Dvířka během pečení neotvírejte, korpusy by mohly spadnout.
8. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Na teplý korpus krém nepatří, povolil by a práce s moučníkem by byla zbytečně protivná.
9. Na krém nalijte do hrnce větší část
mléka. Ve zbytku rozmíchejte vanilkový pudinkový prášek, polohrubou mouku a rum. Uvařte hustou kaši a nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu.
10. V míse vyšlehejte
máslo s moučkovým cukrem do světlejšího krému. Potom po lžících zašlehávejte vychladlou pudinkovou kaši, až vznikne hladký a pevnější krém.
11. Jeden korpus položte na tác nebo do menšího plechu a rozetřete na něj
krém. Přiklopte druhým plátem a zlehka přitlačte. Opravdu opatrně, horní plát bývá křehký a rád praská. Foto: Cooky.cz, Horní plát mírně a opatrně přitlačte na krém.
12.
Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni a moučník ozdobte proužky cik cak. Pak dejte mraky do lednice nejméně na 6 hodin, nejlépe do druhého dne. Podávejte vychlazené, nakrájené na řezy; v lednici vydrží bez problémů 2 až 3 dny. Rady hospodyňky k pečení mraků Když se vám těsto po přidání vajec zdá příliš husté, ještě ho chvíli pořádně míchejte. Odpalované těsto se někdy srovná až po delším propracování. Krém dělejte ze surovin se stejnou teplotou. Teplý pudink a studené máslo spolu moc dobře nevycházejí, krém se potom může srazit. Na krájení se hodí delší nůž s tenkou čepelí. Když ho krátce namočíte do horké vody a osušíte, řezy budou úhlednější.
Pokud chcete jemnější zdobení, nechte rozpuštěnou čokoládu chvíli zchladnout a nanášejte ji lžičkou v tenkých pramíncích. Nebude se rozlévat do velkých skvrn a moučník bude vypadat upraveně i bez velkého zdobení.
Když odpalované těsto v troubě nevyskočilo, nejčastěji bývá málo odpálené, případně se trouba otevřela moc brzy. Pomáhá dobře předehřátá trouba a správná hustota těsta po zapracování vajec.
Rum můžete úplně vynechat nebo ho nahradit trochou vanilkového extraktu. S rumem ale krém získá tu starší, domácí chuť, která se k tomuhle moučníku docela hodí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková