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Bábovková forma tentokrát naslano: Vajíčková tlačenka vypadá slavnostně a připravuje se velmi snadno

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Na vajíčkovou tlačenku v bábovkové formě si vzpomenu pokaždé, když po Velikonocích zbude víc vařených vajec a člověk nechce dělat pořád jen pomazánku. U nás doma se tahle studená klasika dělá hlavně na svátky a různé rodinné sešlosti, protože je levná, sytá a nakrájená do pěkných plátků vypadá na stole mnohem slavnostněji. Oproti obyčejné tlačence do misky má bábovková forma jednu velkou výhodu. Výsledný tvar udělá půl práce za vás.
Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a vajíčková tlačenka v bábovkové formě udělá na stole velký dojem

Obrázek k receptu s názvem Stačí pár surovin a vajíčková tlačenka v bábovkové formě udělá na stole velký dojem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí pár surovin a vajíčková tlačenka v bábovkové formě udělá na stole velký dojem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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