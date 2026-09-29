Bábovková forma tentokrát naslano: Vajíčková tlačenka vypadá slavnostně a připravuje se velmi snadno

Vajíčkovou tlačenku jsme doma v dětství vlastně nedělali. U nás se tlačenka brala jako masová věc a domácí vejce se šetřila na jiné vaření. Až jednou, když už na maso nebyla moc chuť, jsem zkusila tuhle vaječnou verzi. Kupodivu se chytla hned, hlavně u dětí. Po rozkrojení je barevná, trochu jako mozaika, a na talíři nevypadá nudně. Dneska ji u nás dělám hlavně o svátcích nebo když má přijít rodina, protože je sytá a praktická do zásoby. Bábovková forma jí navíc dost pomůže. Po vyklopení působí upraveněji než obyčejná miska a práce navíc je s tím minimum.
Na tomhle receptu mám ráda, že se dá bez velkého přemýšlení přizpůsobit tomu, co je zrovna doma. Někdy přidám víc vajec, jindy padne sterilovaná
, a když vím, že budou jíst děti, uberu cibuli. Důležité je spíš to, aby byly suroviny nakrájené na menší kousky a kukuřice želatina se opravdu dobře rozmíchala v teplém nálevu.
Můj tip zní: Se solí nespěchat. Dost chuti už přidá Moravanka, masox i majolka. Dosolit se dá na konci, ale přesolená tlačenka se zachraňuje dost špatně. Proč se vaječná tlačenka dává do bábovkové formy
Vajíčková tlačenka patří ke starším kouskům české studené kuchyně. Nejčastěji se vytahuje kolem Velikonoc, kdy se doma vajec najde víc než jindy. Někdo ji nalije do obyčejné mísy, někdo do srnčího hřbetu. Bábovková forma má ale svoje kouzlo. Směs v ní hezky sedne a po ztuhnutí se krájí na pěkné, poměrně pravidelné plátky. Recept na domácí vajíčkovou tlačenku v bábovkové formě
Nejčastěji ji chystám jako studenou večeři. Dobře ale obstojí i na velikonočním stole nebo při návštěvě. Ideální je udělat ji večer, dát do lednice a nechat přes noc v klidu ztuhnout.
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: nejméně 6 hodin Počet porcí: 8 až 10 plátků Ingredience, které budeme potřebovat 1 sklenice Moravanky 6 ks vajec 1 malá konzerva sterilované kukuřice 200 g měkkého salámu, ideálně točeného 150 ml vody 1 malá majolka 1 až 2 lžíce plnotučné hořčice 1 ks cibule 1 kostka masoxu 1 balení želatiny na vaječnou tlačenku sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti Postup přípravy bábovkové tlačenky ve vajíčkové verzi
1.
Vejce uvařte natvrdo, zchlaďte je ve studené vodě a oloupejte. Potom je nakrájejte na menší kostičky. Kdo chce mít v řezu viditelnější kousky, může dvě vejce pokrájet o něco hruběji.
2.
Moravanku sceďte, nálev ale nevylévejte. Ještě se bude hodit. Zeleninu nakrájejte na menší kousky, aby se hotová tlačenka dobře krájela a při servírování se nerozpadala.
3.
Kukuřici slijte. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Salám nakrájejte na malé kostičky, zhruba tak velké jako vejce.
4. Do větší mísy dejte
vejce, salám, zeleninu z Moravanky, kukuřici a cibuli. Přidejte majolku, hořčici, trochu pepře a podle potřeby jen menší špetku soli. Směs pořádně promíchejte, aby se spojila.
5. Do menšího kastrůlku nalijte schovaný
nálev z Moravanky a přidejte 150 ml vody. Vhoďte kostku masoxu a krátce povařte, stačí jen tolik, aby se rozpustila. Pak kastrůlek odstavte.
6. Do horkého nálevu nasypte
želatinu na vaječnou tlačenku a rozmíchejte ji podle návodu na obalu. Nálev má být hladký, bez hrudek. Tady se nevyplatí spěchat, pár minut míchání u kastrůlku udělá svoje.
7. Želatinový nálev nechte krátce odstát, aby nebyl úplně vařící. Nesmí ale chladnout tak dlouho, aby začal tuhnout. Vlijte ho k připravené
vaječné směsi a všechno znovu důkladně promíchejte. Připravte si bábovkovou formu
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8. U
silikonové formy obvykle není potřeba nic vymazávat. Klasickou formu je jistější vyložit potravinovou fólií, zvlášť pokud nevíte, jak ochotně z ní půjde tlačenka ven.
9. Směs nalijte do formy. Když chci mít řez úhlednější, naliju nejdřív jen část, formou lehce klepnu o linku a teprve potom doplním zbytek. Povrch nakonec srovnejte lžící.
10. Formu dejte do lednice nejméně na
6 hodin, ideálně přes noc. Tlačenka musí ztuhnout opravdu pořádně, jinak se při vyklápění začne lámat nebo rozjíždět.
11. Před podáváním ponořte formu zvenku na chvíli do vlažné vody, případně opatrně uvolněte okraje. Vajíčkovou tlačenku vyklopte, nakrájejte na plátky a podávejte s
čerstvým pečivem, jarní cibulkou nebo kyselou okurkou. V lednici vydrží přibližně 2 dny. Foto: Cooky.cz, Hotovou tlačenku vyklopte a nakrájejte na plátky. Ještě pár rad z domácí kuchyně k vajíčkové tlačence Tlačenku krájejte teprve tehdy, když je dobře vychlazená. Lehce nahřátý nůž udělá čistší řez a plátky se nebudou tolik trhat. Pokud se směs před nalitím do formy zdá příliš hustá, nepřilévejte do ní studenou vodu. Raději ji jen opatrně promíchejte a hned přendejte do formy. Cibuli můžete předem na pár minut namočit do studené vody. Zjemní a ve studené tlačence nebude tolik vystupovat. Pro výraznější chuť se dá přidat lžička láku z okurek nebo malá špetka sladké papriky. Nepřeháněla bych to, vejce a zelenina by měly zůstat hlavní.
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