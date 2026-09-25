Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu

George Russell (1.)
Alex Brundle: „Georgi, to bylo naprosto strhující kolo. Náskok osmi desetin sekundy. Pan Sobota se vrátil už v pátek. To bylo opravdu výjimečné, že?“
George Russell: „Ano, už je to nějaká doba. Je to už nějaká doba, takže je rozhodně příjemné být zpátky. Je to pravděpodobně největší náskok v celé mé kariéře, a to i když započítám období ve formuli 2 a formuli 3. To kolo bylo opravdu skvělé. Auto se celý víkend chová výborně a na trati, jako je tahle, je úžasný pocit, když se vám podaří všechno takhle poskládat.“
Alex Brundle: „Byl jste nejrychlejší v prvním i druhém tréninku. Třetí trénink pro vás byl o něco větší výzvou, ale o vašem tempu vlastně nikdy nebylo pochyb, že?“
George Russell: „Cítil jsem se dobře. Upřímně jsem se cítil opravdu dobře. Myslím, že Max byl tento víkend velmi rychlý. Nevím, co se mu na konci stalo. Myslím, že kvůli žlutým vlajkám po Landově incidentu už nedostal poslední příležitost, takže by bylo zajímavé vidět, co by dokázal.“
„Na konci jsem ale zajel jednoduše perfektní kolo. Měl jsem dobrý odstup za Hadjarem, takže jsem na této dlouhé rovince získal i pěkný slipstream, který mi mohl dát další jednu nebo dvě desetiny. Takže ano, bylo to skvělé.“
Alex Brundle: „Kvalifikace právě skončila, ale máte pole position, pod sebou velmi dobré auto a viděli jsme také solidní závodní tempo. Do zítřka tedy musíte vstupovat poměrně sebevědomě.“
George Russell: „Cítím se dobře. Myslím, že jsme ve skvělé pozici, abychom mohli bojovat o vítězství. Samozřejmě je to ale Baku a tady se může stát cokoliv.“
„Charles bude určitě motivovaný a pravděpodobně to zkusí poslat po vnitřku v první zatáčce. Ať se ale stane cokoliv, věřím, že můžeme bojovat o vítězství.“
Charles Leclerc (2.)
Alex Brundle: „Charlesi, na chvíli si vás půjčíme. Viděli jsme, že vám Lewis Hamilton při průjezdu cílem poskytl trochu závětří. Pomohlo vám to k umístění v první trojici?“
Charles Leclerc: „Prosím?“
Alex Brundle: „Lewis vám při průjezdu cílem poskytl trochu závětří. Pomohlo vám to?“
Charles Leclerc: „Ano, upřímně to bylo docela dobré kolo. Lewis byl přede mnou, myslím, že asi tři nebo čtyři sekundy, a na konci se mi podařilo zajet dobré kolo. Když ale vidím ztrátu na George, možná nebylo dost dobré.“
„Celkově jsme ale celý víkend tahali za kratší konec. Po náročném pátku jsme tak nějak očekávali, že budeme hodně ztrácet, ale dnes ráno jsem měl o něco větší naději. Co se týče pozice, jsme asi tam, kde jsme očekávali. Ztráta je ale mnohem větší, než jsme předpokládali.“
Alex Brundle: „Jak se zítra pokusíte závodit s Mercedesem, který může být o osm desetin rychlejší a navíc má o něco vyšší rychlost na rovinkách? Nabízí se šance zaútočit do první zatáčky a dostat se před něj, nebo bude Mercedes z hlediska tempa příliš daleko?“
Charles Leclerc: „Uvidíme. To uvidíme zítra. Rychlost na rovinkách rozhodně není naší silnou stránkou, ale v prvním tréninku bylo naše tempo s větším množstvím paliva docela dobré, takže doufám, že tomu tak bude i zítra.“
Oscar Piastri (3.)
Alex Brundle: „Oscare, znovu jste nás všechny napálil. Celý víkend jste mluvili o tom, že McLaren nemá dostatečné tempo, a přesto jste znovu mezi nejlepšími třemi. To muselo být skvělé kolo.“
Oscar Piastri: „Ano, bylo dobré. Myslím, že jsme v kvalifikaci našli trochu tempa. Není to letos poprvé, co se nám něco takového stalo. V trénincích to vypadá, že taháme za kratší konec, pak přijde kvalifikace a najednou dokážeme najít něco navíc.“
„Po prvním kole ve třetí části kvalifikace mě docela překvapilo, že jsme byli na prvních dvou místech, ale proti Georgeovi jsme bohužel neměli žádnou šanci. S dosavadním průběhem víkendu jsem ale spokojený. Tady to nikdy není jednoduché, obzvlášť když je vítr tak nárazový jako dnes. Takže mám velkou radost, že jsem zpátky v první trojici.“
Alex Brundle: „Jak velkou výzvou dnes vítr byl? U několika jezdců jsme viděli různé krizové momenty. Přibližte nám, jak obtížné je tyto vozy řídit v tak silných nárazech větru.“
Oscar Piastri: „Upřímně, už jen udržet auto mezi čarami na rovince není jednoduché. Vždycky zní trochu hloupě, když v souvislosti s vozem formule 1 mluvíte o větru, ale ve chvíli, kdy zmizí zdi a dostanete se do otevřenějšího prostoru, vás opravdu zasáhne obrovský poryv.“
„Není to vůbec jednoduché. Mezi jednotlivými koly může být někdy rozdíl v rychlosti větru 30 nebo 40 kilometrů za hodinu. Musíte proto být neustále ve střehu a za jízdy se okamžitě přizpůsobovat.“
Alex Brundle: „Tady v Baku se může stát cokoliv. Zítra nás na městském okruhu čeká 51 kol. Uvidíme se u závodu.“