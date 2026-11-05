Hvězdu StarDance přivedl k herectví slavný bratr. Tomas Sean se původně viděl úplně jinde

David Gránský patří mezi známé české televizní herce, málokdo si však jeho jméno automaticky spojí s Tomasem Seanem Pšeničkou. Oba mají společnou matku, ale vyrůstali s odlišnými příjmeními, protože mají rozdílné otce. Dvanáctiletý věkový rozdíl přitom jejich sourozenecký vztah nijak neoslabil. Tomasův otec se podílel na Davidově výchově přibližně od jeho pěti let, a tak mladší sourozenec nikdy neměl důvod považovat ho za někoho vzdálenějšího. David navíc v jeho dětství sehrál důležitou úlohu a později výrazně ovlivnil také jeho profesní rozhodování. Právě díky němu se Tomas dostal k oboru, kterému se dnes věnuje.
Z tenisového kurtu ho vyřadily zdravotní problémy
Původně přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by se Tomas měl vydat ve stopách slavnějšího sourozence. Od dětství se intenzivně věnoval tenisu, hrál za pražskou Spartu a představoval si, že by jednou mohl nastoupit na některém z nejprestižnějších světových turnajů. Vzorem mu byl mimo jiné Roger Federer, jehož úspěchy sledoval. Sportovní ambice však narušily zdravotní komplikace, které se začaly projevovat při delších zápasech. Tomas později popsal, že měl nedostatek železa a velmi nízký krevní tlak, kvůli kterému na kurtu opakovaně omdléval. Přibližně ve třinácti letech proto se závodním tenisem skončil.
Nečekaná změna mu uvolnila prázdniny, které do té doby vyplňovaly především tréninky. David Gránský tehdy působil jako instruktor na letním hereckém táboře a mladšímu bratrovi navrhl, aby se k němu připojil. Tomas nabídku přijal, přestože s herectvím neměl větší zkušenosti. Své první pokusy později hodnotil velmi kriticky a přiznával, že mu zpočátku nešlo ani hraní, ani zpěv. Nové prostředí ho však natolik zaujalo, že se rozhodl pokračovat a následně si podal přihlášku na konzervatoř. Z původně náhodné prázdninové zkušenosti se tak stalo rozhodnutí, které zásadně změnilo jeho profesní směřování.
Narodil se v Irsku a prosadil se také jako zpěvák
Neobvyklé křestní jméno Tomase Seana Pšeničky souvisí s jeho narozením v irském Dublinu. Jeho otec tam získal pracovní nabídku ve společnosti Microsoft, a rodina proto odcestovala do zahraničí. Přestože původně počítala s kratším pobytem, nakonec v Irsku strávila několik let. Tomas se následně přestěhoval do Česka, do Dublinu se však během dětství vracel. Díky zahraničnímu prostředí získal blízký vztah k angličtině, kterou později začal využívat také ve své hudební tvorbě. Pod uměleckým jménem Tom Sean dnes vystupuje nejen jako zpěvák, ale také jako autor vlastních skladeb.
Významným krokem v jeho hudební kariéře bylo vydání debutového alba Stereo Madness v listopadu 2024. Nahrávka obsahuje jedenáct skladeb a zachycuje osobní zkušenosti z období jeho dospívání. Na jejím vzniku se podíleli také zahraniční producenti a další hudebníci, mezi nimi zpěvačka Annabelle nebo Simon Opp. Album pokřtil během koncertu v pražském klubu Roxy a jeho kmotrem se stal zpěvák Adam Pavlovčin, známý pod uměleckým jménem ADONXS. Hudbě se přitom Tomas začal věnovat už jako dospívající a první koncerty mu přinášely také vlastní výdělek. Vedle herecké kariéry si tak postupně vybudoval samostatnou hudební dráhu.
Herecký úspěch přišel s výraznými filmovými rolemi
Televizní diváci mohou Tomase znát především ze seriálu Sex O'Clock, ve kterém ztvárnil problémového mladíka Davida přezdívaného Johnny. Role pro něj představovala také zkušenost s natáčením intimních scén, na jejichž přípravě spolupracovala odbornice Martina Čurdová. Herci před samotným natáčením absolvovali společná cvičení zaměřená na důvěru, komunikaci a respektování osobních hranic. Pšenička se následně objevil také v dalších televizních projektech, včetně seriálů Policie Hvar nebo Ratolesti. Významnou filmovou příležitost získal ve snímku Sucho režiséra Bohdana Slámy, kde ztvárnil jednu z hlavních rolí. Dalším důležitým projektem se pro něj stala Amerikánka režiséra Viktora Tauše.
Ve StarDance zaujal i porotu
V roce 2026 se Tomas Sean Pšenička představil také v taneční soutěži StarDance, kde tvoří pár s profesionální tanečnicí Natálií Otáhalovou. Už během prvních soutěžních večerů předvedli několik výrazně odlišných tanců, od samby přes quickstep až po jive. Zatímco za úvodní sambu získali 20 bodů, jejich quickstep porota ocenila 31 body. Ve třetím kole následoval jive, za který obdrželi 24 bodů. Výrazné zlepšení přišlo ve čtvrtém soutěžním večeru 31. října, kdy jejich waltz získal od všech čtyř porotců devět bodů, tedy celkem 36. Dvojice tím dosáhla svého dosud nejlepšího hodnocení v soutěži.
autorský text, Super.cz, Extra.cz, Kafe.cz