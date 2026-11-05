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Hvězdu StarDance přivedl k herectví slavný bratr. Tomas Sean se původně viděl úplně jinde

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Tomas Sean Pšenička se na podzim představil ve StarDance, jeho cesta k herectví však začala dávno před taneční soutěží a souvisí s Davidem Gránským. Oba mají stejnou maminku, různá příjmení a dvanáctiletý věkový rozdíl. Starší David byl pro Tomase od dětství nejen bratrem, ale také člověkem, který o něj pečoval a později mu ukázal jinou profesní možnost. Původně totiž mladší sourozenec nevěřil v hereckou budoucnost. Představoval si úspěch na tenisových kurtech.
Hvězdu StarDance přivedl k herectví slavný bratr.

Hvězdu StarDance přivedl k herectví slavný bratr.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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