Nevyhazujte starou kuchyňskou váhu z ČSSR. Sběratelé za ni dají i 1 000 Kč

Při vyklízení spíže vám v ruce skončí těžká kuchyňská váha, na které se doma odvažovala mouka na buchty. Kontejner je za rohem a místo v polici by se hodilo. Podobné kusy se ale objevují v inzerátech za překvapivé částky, i když mezi cenou v inzerátu a penězi v ruce bývá rozdíl. Jestli patří mezi ty lepší právě ta vaše, poznáte podle několika detailů.
Než ji vyhodíte, prohlédněte ji ze všech stran
Váhy výslovně z ČSSR se k začátku listopadu 2026 nabízejí na Bazoši až za 1 000 Kč, jde ale o požadovanou cenu a jestli ji někdo zaplatí, ukáže až kupec. Prodávající u takových kusů uvádějí pěkný stav nebo původní výbavu. Proto si váhu nejdřív pořádně prohlédněte:
Hledejte značení. Jméno výrobce, země nebo rok pomáhají určit původ a u závaží se dívejte i po puncu. Zkontrolujte závaží. Původní mosazná sada, často uložená v dřevěné krabičce, cenu váhy zvyšuje. Podívejte se na misky a povrch. U starých vah obecně jsou dobrým znamením původní mosaz na miskách a ozdobně smaltovaný povrch. Pomáhá i to, když na kovu zůstaly stopy let a nikdo je neodstranil. Přečtěte si také: Málokdo ví, proč měly skleněné pekáče z ČSSR tenhle zvláštní okraj. Pamětníci odpoví hned
Prohledejte i zásuvky ve spíži. Na rovnoramenné váze je jedna miska pro potraviny a druhá pro závaží, takže bez sady by se na ní vážit nedalo.
Původní mosazná závaží, často uložená v dřevěné krabičce, cenu staré váhy zvyšují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vybrané nabídky: od 40 do 1 000 Kč
Z orientačního přehledu redakce vychází prostřední požadovaná cena 350 Kč. Přehled zahrnuje 35 inzerátů s číselnou cenou, které 4. 11. 2026 našel na Bazoši dotaz „retro kuchyňská váha“, a nejsou mezi nimi jen váhy z ČSSR. Vybrané kusy se ke stejnému datu nabízejí za velmi rozdílné částky, a to podle stavu a výbavy, které uvádějí prodávající. Jiné staré váhy bez uvedeného původu z ČSSR se nabízejí i dráž.
Váha podle inzerátu Stav a výbava Požadovaná cena Váha z doby ČSSR pěkný stav 1 000 Kč Mechanická váha Made in Czechoslovakia dřevěný stojánek s původními mosaznými závažími 1 000 Kč Silva 3 nepoužitá 800 Kč Silva 2 nový kus v krabici 700 Kč KZ Miniatur plastová cestovní, označená ČSSR 199 Kč Silva 2 poškozená, v aukci od 40 Kč Přečtěte si také: Za socialismu stál 180 Kčs a byl v každé domácnosti. Dnes za podobný kus dáte v obchodě přes 3 000 Kč
Model Silva 2 dobře ukazuje, jak velký rozdíl dělá stav. Na poškozený kus v aukci zatím nikdo nepřihodil, kdežto nová váha v krabici se nabízí mnohem dráž.
Nejvíc se cení zdobené předválečné váhy
Jakmile recepty přestaly spoléhat na odhad, do kuchyní koncem 19. století přišly litinové váhy se dvěma miskami. Zdobené předválečné a secesní litinové váhy jsou ale jiná kategorie než běžné poválečné kusy z ČSSR. Vysokou cenu takového kusu proto neberte jako měřítko pro váhu z ČSSR.
Zdobené předválečné a secesní litinové váhy tvoří jinou kategorii než běžné poválečné kusy z ČSSR. Ilustrační foto. Zdroj: Diana / Pexels.
Na zahraniční platformě Whoppah byla za 150 EUR nabízena československá váha Rekord se závažími, podle inzerátu ze 40. let, nabídka už ale není dostupná a nevíme, zda se váha prodala. Sběratel Miroslav Moravec z Humpolce měl podle reportáže Českého rozhlasu z ledna 2016 po 36 letech sbírání přes 1 500 vah a začínal dvoumiskovými kuchyňskými vahami KAMOR se závažími.
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Starožitník František Čonka v radioporadně z května 2026 popsal u starých věcí obecně obě krajnosti: někdo při úklidu narazí na nečekaně cennou věc, jiný naopak přeceňuje to, co doma dlouho opatruje. „Lidi si myslí, že má něco velkou cenu a přitom je to prakticky bezcenné,“ uvedl pro Český rozhlas Hradec Králové. Posouzení proto doporučuje svěřit odborníkovi.
Hrubé čištění může cenu trvale srazit
Přetřít oprýskanou litinu nebo vyleštit misku do zlata láká, podle obecných zásad péče o staré předměty se ale původní povrch nebrousí ani nepřetírá. Obroušený povrch už nikdo nevrátí a sběratel za něj může zaplatit méně. Na prach tedy stačí měkký hadřík a trocha trpělivosti.
Podle stejných zásad pomůže rozlišit patinu a nálet. Podívejte se, kde je kov nejvíc ohmataný. Když tmavší odstín souvisle kopíruje tato místa, jde spíš o patinu. Nepravidelné skvrny, které povolí při jemném otření, ukazují spíš na nálet. Při nejistotě povrch nechte být a poraďte se s někým, kdo se starým kovem pracuje.
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Cenu si ověříte na Bazoši a Aukru, kde můžete váhu i prodat. Srovnávejte váhy s podobnou výbavou a ve srovnatelném stavu, jinak vás vysoká cena jednoho inzerátu snadno zmate.
Na Bazoši podáte běžný inzerát, na Aukru si vyberete aukci nebo pevnou cenu Kup teď. Vyfoťte detail značky a stav ze všech stran, závaží a krabičku přidejte na samostatný snímek. Chybějící závaží raději přiznejte rovnou v popisu.
Zdroje: https://www.bazos.cz/search.php?hledat=v%C3%A1ha+%C4%8CSSR&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=800&cenado=&Submit=Hledat&order=&kitx=ano, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=star%C3%A1+kuchy%C5%88sk%C3%A1+v%C3%A1ha&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=1000&cenado=&Submit=Hledat&order=&kitx=ano, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=v%C3%A1ha%20%C4%8CSSR, https://aukro.cz/silva-2-kuchynska-vaha-retro-7126519047, https://regiony.rozhlas.cz/sberatel-z-humpolce-ma-ve-svem-muzeu-vahy-z-celeho-sveta-chybi-mu-jen-australske-7434001, https://hradec.rozhlas.cz/poklad-nebo-vetes-na-co-se-mel-rozhodne-kouknout-odbornik-poradi-vam-zkuseny-9616095, https://dspace.vut.cz/server/api/core/bitstreams/8fa8b7e8-ba83-4e9d-9ab0-4a201d3e0a77/content, https://journalofantiques.com/?p=72724, https://www.whoppah.com/products/vintage-kitchen-scale-from-the-rekord-company-czechoslovakia-1940-FSUOTXLDZTEV, https://www.blesk.cz/clanek/844428