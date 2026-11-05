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Znovu vdaná císařovna je seriálovým hitem: Honosné paláce, královské intriky a dechberoucí scenérie. Část pohádkového světa vznikala také v Česku

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Dechberoucí kostýmy, císařské intriky, romantika a kousek Česka. Nový korejský seriál Znovu vdaná císařovna slibuje divákům cestu do světa plného fantazie, dramatických vztahů a přepychového císařského prostředí. Na první pohled připomíná pohádku, ale za krásnými paláci a honosnými róbami se skrývá mnohem víc. Výjimečný je také svou vizuální podobou, na které se podílely i české historické lokace. 
Znovu vdaná císařovna je seriálovým hitem: Honosné paláce, královské intriky a dechberoucí scenérie. Část pohádkového světa vznikala také v Česku

Znovu vdaná císařovna je seriálovým hitem: Honosné paláce, královské intriky a dechberoucí scenérie. Část pohádkového světa vznikala také v Česku

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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