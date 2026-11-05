Znovu vdaná císařovna je seriálovým hitem: Honosné paláce, královské intriky a dechberoucí scenérie. Část pohádkového světa vznikala také v Česku

Dokonalý pár. Dokonalé úsměvy. Dva lidé, kteří se zdají být stvořeni jeden pro druhého a kteří mají společně vládnout svým královstvím. Ale je skutečně všechno tak dokonalé, jak se na první pohled zdá? Pod pozlátkem elegance, vznešenosti a královské dokonalosti se skrývá svět plný intrik, mocenských her, přetvářky a nevyřčených tajemství. Ve světě, kde může jediný chybný krok znamenat ztrátu všeho, není snadné udržet kamennou tvář, skrývat skutečné emoce a obhájit každý svůj čin.
Láska, důvěra a oddanost zde nemusí znamenat tolik jako moc, postavení a vlastní ambice. A když se zrada stane osobní záležitostí, může se i pomsta proměnit v lákavou cestu k dosažení vlastních cílů. Jenže jakou cenu je člověk ochoten zaplatit za to, aby získal zpět to, o co přišel? Někdy totiž není největší výhrou získat zpět to, co jsme ztratili, ale dokázat, že nás ani ta největší zrada nedokáže připravit o vlastní hodnotu.
Zrada pod císařskou korunou
Děj se odehrává ve fantasy světě a zaměřuje se na císařovnu Navier, která byla již od útlého věku připravována na roli ideální panovnice. Společně se svým manželem, císařem Sovieshuem, stojí v čele Východního císařství a stará se o jeho blaho. Jejich dosud fungující manželství však naruší příchod uprchlé otrokyně Rashty, do níž se Sovieshu zamiluje a které začne věnovat svou pozornost.
Situace vyústí v císařovo rozhodnutí ukončit manželství s Navier, od níž očekává, že jeho přání bez námitek přijme. Císařovna se však nehodlá nechat připravit o svou důstojnost ani postavení. S rozvodem nakonec souhlasí, ale stanoví si vlastní podmínku. Žádá o svolení k sňatku s princem Heinreym ze Západního království. Toto nečekané rozhodnutí odstartuje řadu událostí, které mohou zásadně změnit budoucnost obou říší.
Známé tváře v srdci Evropy
Seriál se může pochlubit hvězdným hereckým obsazením, ve kterém se představí několik známých jihokorejských herců. Hlavní roli císařovny Navier ztvární Shin Min-ah, jejího manžela, císaře Sovieshua, ztvární Ju Ji-hoon. V roli prince Heinreyho ze Západního království se představí Lee Jong-suk a postavu Rashty ztvární Lee Se-young. Vedlejší role doplní například Lee Bong-ryun, Choi Dae-hoon nebo Park Ho-san. Foto: Disney + Foto: Disney + Foto: Disney + Foto: Disney +
Zajímavostí je také prostředí seriálu, protože část se natáčela přímo v České republice. Filmaři využili řadu historických památek a malebných lokací, mezi které patří například Kutná Hora, Hrádek u Nechanic, zámek Jaroměřice nad Rokytnou, vodní hrad Švihov nebo zámek Červená Lhota. Natáčení v Česku probíhalo v červnu a červenci roku 2025 a trvalo přibližně dva týdny.
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Je poměrně neobvyklé vidět takovouto produkci v našem prostředí, ale právě i díky tomu je zajímavé sledovat, jak seriál pracuje s prostředím, kostýmy a celkovou vizuální stránkou. Přináší nám totiž trochu jiný pohled na korejskou televizní tvorbu, zejména díky tomu, že se neodehrává v typickém současném či historickém korejském prostředí, na které jsme u jejich seriálů zvyklí, ale ve stylizovaném císařském světě s vlastními pravidly, atmosférou a estetikou.
Velmi výraznou součástí seriálu jsou samotné prostory. Interiéry působí honosně a propracovaně a zároveň vytvářejí specifickou atmosféru, která nás přenáší do jiného světa. Kamera navíc zajímavě pracuje s prvky interiéru, které se stávají součástí samotné kompozice záběrů. Objevují se například krásné záběry skrze odrazy světla ve skle lustru, v zrcadlech nebo za využití svíček. Tyto prvky dodávají obrazu hloubku a zajímavou vizuální strukturu. Díky nim jednotlivé scény působí místy až pohádkově a zároveň elegantně.
Foto: Disney + Foto: Disney +
Velkou pozornost si zaslouží také kostýmy, které jsou opravdu krásné a detailně propracované. Nejde jen o jejich vizuální atraktivitu, ale i o to, jak pomáhají charakterizovat jednotlivé postavy. Zajímavým prvkem je práce s barevností, protože každá postava má do určité míry vlastní barevnou paletu, která odráží její povahu, postavení nebo celkové vyznění. Barvy tak fungují jako další způsob vyprávění a pomáhají nám lépe vnímat rozdíly mezi jednotlivými charaktery.
Kamera využívá při vyprávění děje různé sémiotické prvky, které nám naznačují, na co se máme v daném okamžiku soustředit. Pomocí různých typů záběrů dokáže zdůraznit emoce nebo drobné detaily, které by v širším záběru mohly snadno zaniknout. Tyto detaily nám zároveň dávají indicie pro to, co se bude v následujících dílech odhalovat. Je zde také využita práce s hloubkou ostrosti. Tento postup pomáhá oddělit například postavu od okolního prostoru a přirozeně vede naši pozornost k tomu, co je v dané chvíli důležité.
Samostatnou kapitolou je přítomnost fantasy prvků, které odlišují seriál od klasického historického dramatu. Magie do příběhu přináší další rovinu a podporuje jeho pohádkové vyznění. Seriál se tak nesnaží pouze o realistické zobrazení císařského prostředí, ale naopak si dovoluje pracovat s fantazijními prvky a určitou nadsázkou. K odlehčení atmosféry přispívají také dvě císařovniny dvorní dámy, které přinášejí jeden z humornějších prvků seriálu. Jejich interakce a společné situace představují příjemný kontrast k intrikám a vážnějším momentům příběhu. Také postava Heinreyho vnáší do dramatického dění důvtip a jemnou dávku humoru.
Neméně důležitou součástí výsledného dojmu je také zvuková stopa. Ta podporuje atmosféru jednotlivých scén a pomáhá vytvářet rozdíl mezi dramatickými a naopak odlehčenými momenty. Zvuk společně s obrazem dotváří celkový zážitek a přispívá k tomu, aby jednotlivé situace působily uceleně.
Seriál měl mít premiéru 4. listopadu, ale jako překvapení se na streamovací platformu Disney+ dostal už 3. listopadu. Diváci se mohou podívat rovnou na první 4 epizody, na které budou následně každý týden navazovat další dvě. Celkem se můžeme těšit na 10 epizod, přičemž závěrečné dvě jsou naplánované na 25. listopadu.
Zdroj: Autorský text, Disney+, IMDb, vTelce, Filmcommission