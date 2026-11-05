Android Auto má problém s voláním, když máte u kontaktu více čísel. Google konečně chystá opravu, která to vyřeší

Kdo má v telefonu uložené kontakty s více telefonními čísly, a to je dnes téměř každý, zná otravný rituál v Android Auto. Klepnete na kontakt a systém pokaždé znovu zobrazí seznam všech uložených čísel. Vy pak musíte dotykem nebo hlasovým příkazem upřesnit, zda chcete volat na mobil, do práce, nebo domů. Podobně to funguje i při hlasovém ovládání: řeknete „Zavolej Janu Novákovi“ a Android Auto se zeptá, které číslo má vytočit. Žádné zapamatování ani přednastavená volba. Pokaždé znovu. Při řízení přitom každý pohled na displej a každá vteřina navíc znamenají zbytečné rozptýlení. Google podle rozboru kódu aplikace chystá změnu, která by tento problém mohla vyřešit: možnost uložit si preferované číslo pro konkrétní kontakt, aby příště Android Auto rovnou zavolalo na správné číslo.
Co přesně dnes nefunguje
Současné chování popisuje také oficiální nápověda Android Auto. Hlasové příkazy počítají s tím, že řidič upřesní, zda chce volat na mobilní, nebo pracovní číslo daného kontaktu. Pokud typ čísla neuvede, systém se zeptá, které má použít. Podobné je to i při ovládání dotykem: po klepnutí na kontakt se zobrazí výběr všech uložených čísel, a to i u oblíbených kontaktů.
Nejde přitom o nový problém. Už v roce 2018 na něj upozornila studie AAA Foundation, která zkoumala kognitivní zátěž řidičů při používání Android Auto a Apple CarPlay. Výzkumníci tehdy kritizovali mimo jiné práci s kontakty, které mají více telefonních čísel, a nedostatečně výrazné vizuální upozornění na rozbalený seznam. Od té doby uplynulo osm let a v tomto ohledu se Android Auto výrazně neposunulo.
Jak má oprava fungovat
Redakce Android Authority provedla takzvaný APK teardown verze Android Auto 18.1.164344. Při tomto postupu rozbalila instalační balíček aplikace a prozkoumala textové řetězce, rozložení rozhraní a další prvky, které mohou prozradit připravované funkce. V kódu našla dva důležité textové řetězce:
- „Remember this choice“ (Zapamatovat si tuto volbu), který by se měl zobrazit při výběru čísla u kontaktu s více telefonními čísly.
- „Default set to %1$s. Click on contact to change.“ (Výchozí číslo nastaveno na %1$s. Klepnutím na kontakt ho změníte.), tedy potvrzovací hlášku informující o uložení preferovaného čísla a možnosti jeho pozdější změny.
V praxi by to znamenalo, že při prvním hovoru na kontakt s více čísly Android Auto nabídne obvyklý výběr, ale zároveň umožní zvolenou možnost zapamatovat. Při dalším volání už systém použije uložené číslo automaticky. Pokud se situace změní, například když kolega získá nové pracovní číslo, bude možné preferenci upravit opětovným klepnutím na kontakt.
Je však důležité upozornit, že jde o texty nalezené v kódu aplikace, nikoli o oficiálně oznámenou funkci. Android Authority sama zdůrazňuje, že prvky odhalené tímto způsobem se do veřejné verze vůbec nemusejí dostat. Google zatím nezveřejnil oficiální seznam změn ani termín případného nasazení.
Nový číselník a další chystané změny
Ve stejné verzi aplikace se objevují také náznaky vizuálně přepracovaného číselníku ve stylu Material 3 Expressive. Nejde o zcela samostatnou změnu. Google už v květnu 2026 na oficiálním blogu oznámil širší modernizaci Android Auto, která má zahrnovat výraznější písmo, plynulejší animace, widgety a mapy přes celou obrazovku. Nová podoba obrazovky pro volání by do tohoto směru zapadala.
V kódu se objevily také náznaky dalších připravovaných novinek:
- Podpora pracovního profilu, díky níž by Android Auto mohlo nabídnout přepínání pracovního režimu a rozlišovat pracovní a osobní oznámení přímo v autě.
- Stavové ikony pro dvě SIM karty, protože Android Auto v současnosti nemusí přehledně zobrazovat stav obou SIM karet v telefonu. Nový kód naznačuje, že by se to mohlo změnit.
Obě funkce jsou zatím pouze předmětem spekulací na základě kódu, který analyzovala redakce Android Authority. Google je oficiálně nepotvrdil.
Jak si stojí konkurence
Srovnání s Apple CarPlay v této konkrétní oblasti pro Android Auto nevyznívá příliš příznivě. V iPhonu lze u kontaktu nastavit výchozí telefonní číslo a pro volání využívat předem zvolenou možnost. Siri navíc rozumí příkazům typu „Zavolej Elíze na mobil“, podobně jako hlasový asistent Googlu. Apple má však výhodu v tom, že nastavení kontaktů a preferovaných čísel je součástí jeho vlastního systému a může se promítat i do používání CarPlay.
U iPhonů se dvěma SIM kartami lze navíc pro konkrétní kontakt nastavit preferovanou linku. Android Auto zatím srovnatelnou možnost nenabízí, přestože nalezené stopy v kódu naznačují, že by se situace mohla změnit.
Kdy se oprava dostane do telefonu
Veřejně dostupná verze 18.1.164344 je na APKMirror datována k 25. říjnu 2026. Google však zatím neoznámil, kdy funkci zapamatování preferovaného čísla zpřístupní běžným uživatelům. Android Auto se aktualizuje prostřednictvím Google Play, takže při zapnutých automatických aktualizacích se nová verze může nainstalovat sama. Ani instalace příslušné verze ale nemusí stačit. Google u Android Auto běžně využívá takzvané server-side flagy, tedy vzdálené přepínače, pomocí kterých postupně aktivuje nové funkce pro vybrané skupiny uživatelů. Podobný mechanismus nedávno použil například při opravě problému se síťovou ikonou.
Pro české uživatele je důležitá ještě jedna poznámka: Google ve stejném období představil funkci Personal Intelligence poháněnou Gemini, která dokáže v autě využívat kontext z Gmailu, Kalendáře nebo Map. Podle oficiálního oznámení však zatím není dostupná v Evropském hospodářském prostoru, a tedy ani v Česku.
Možnost zapamatovat si jedno telefonní číslo není žádný velký technologický průlom ani revoluce. Je to ale přesně ten typ drobné změny, který může při řízení omezit zbytečné ovládání displeje a odvádění pozornosti od silnice. A to je v autě důležitější, než se na první pohled zdá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík