Kvalifikace VC Ázerbájdžánu: Skvělá jízda Russella a zklamání Antonelliho

Živý přenos
Na okruhu v městských ulicích Baku bylo 24 °C, teplota trati dosahuje 40 °C. Kvalifikace se netypicky jede už dnes a závod připadá na sobotní odpoledne, protože v neděli má Ázerbájdžán vyhlášen státní svátek.
Right, let's do this #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/DPJw82WVrf
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Začátek kvalifikace bude opožděn, protože předchozí závod formule 2 se jel před pouhými 15 minutami. Z trati se tak musí odklidit nepořádek, bude to ale trvat jen pár minut.
Q1
Celý rošt startuje na nejměkčí sadě pneumatik. Prvním pilotem na trati byl Valtteri Bottas, za ním následovali oba jezdci Alpine.
Q1 GREEN LIGHT
Qualifying in Baku is GO GO GO! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/h3K98JtBGh
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
První žluté vlajky! Lance Stroll svůj Aston Martin na chvíli odstavil v únikové zóně sedmé zatáčky, je ale schopen pokračovat dál.
Nejrychlejší kolo zatím drží s časem 1:44,702 Isack Hadjar. Alexander Albon o své měřené kolo přišel kvůli nedodržení traťových limitů.
Andrea Kimi Antonelli svůj Mercedes opřel o zeď! Jeho přední zavěšení je na šrot, pro mladého Itala tak kvalifikace končí už v Q1! Zajel ale čas, který by mohl zůstat nad první eliminační hranicí.
Antonelli's qualifying is over ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/nLFGtE3OXt
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Do konce zbývá 5 minut, ve vedení se drží Russell, za ním oba piloti Red Bullu.
Verstappen o chvíli pozdějí zajel čas 1:44,041 a nyní vede před svým týmovým kolegou Hadjarem, navzájem si ale s Britem nic nedarovali. Alexander Albon svůj Williams dostal na osmou příčku, Gasly je dokonce šestý.
Druhé žluté vlajky znovu způsobil Stroll, tentokrát měl problém ve 3. zatáčce. Lando Norris si stěžoval na pojízdnost monopostu. Tým na jeho McLarenu žádný defekt nevidí, Brit ale spokojen není.
V první části kvalifikace vypadli: Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll.
Q1 CLASSIFICATION
Russell goes quickest
Antonelli ends session in P15 and will take no further part after hitting the barriers at Turn 1 ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sKc4Xdc6kM
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Antonelli tak sice formálně postupuje do Q2, žádné kolo si už ale nezajede.
⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Q2
Druhou část kvalifikace odstartoval Arvid Lindblad žlutými vlajkami. Zasekl se ve výjezdu čtvrté zatáčky, ale vypadá to, že pilot Racing Bulls v pořádku pokračuje dál.
Q2 GREEN LIGHT
Away we go again! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/7mXjCcHBYF
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Celý rošt pokračuje na červených pneumatikách. Dobře se rozjeli oba piloti Williamsu.
Williams have brought a raft of upgrades to Baku
And both Sainz and Albon are into Q2 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3xDR8gRZGw
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Jezdci se rychle začali předhánět o nejrychlejší kolo, nejvýraznější byl Russell s 1:43.686, za ním Charles Leclerc a Lando Norris. Oba piloti Alpine si s výjezdem na trať dávají na čas.
Keep an eye on the two Alpines
What can Pierre and Franco do in Q2? #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/MapBsxfbqx
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Pět minut před koncem Q2 Hadjar předjel svého týmového kolegu a dostal se na třetí místo, nejrychlejší kolo ale stále drží Brit v Mercedesu.
Carlso Sainz se zuby nehty drží na desátém místě, a oba piloti Ferrari také jedou absolutní hranu. Leclerc se drží třetí, Hamilton pátý.
Full speed ahead for Lewis
Hamilton slots into P5 with four minutes to go #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Uaq0IBXLts
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Arvid Lindblad se znovu zatoulal do výběhové zóny, a zajel do boxové uličky, takže další kolo už jediného letošního nováčka nečeká. Verstappen si polepšil na druhé místo, Piastri na čtvrté.
Za pátou žlutou vlajku mohl Hadjar, znovu vyjel ze čtvrté zatáčky.
Colapinto v posledních vteřinách shodil Bearmana na 11. místo, mimo postupovou pozici. Carlos Sainz je devátý, postupuje do Q3!
"Vamos!"
Carlos is through to Q3 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/jYhBqlNRnX
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Do Q3 nepostupuje: Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon, Arvid Lindblad, Andrea Kimi Antonelli.
Q2 CLASSIFICATION
Russell still has his nose in front #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9G7ekx7EEy
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Q3
Lando Norris vyjel na trať jako jeden z prvních. Se svým inženýrem diskutoval strategický plán na zbytek kvalifikace, zatímco většina ostatních týmů zůstávala v pitlane.
Q3 GREEN LIGHT
Here comes the top 10 shootout #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/XdWBRaFG6y
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Russell znovu zajíždí velmi rychlé kolo, 1:43.713. Ferrari stále zůstává v boxech, tak snad bude italské stáji stačit čas na alespoň dvě rychlá kola.
Lando Norris překonal Russella, ale oba dva jezdce přeskočil s časem 1:43.571 Oscar Piastri. Na trati je všech 10 pilotů.
Move over George and Max…
Oscar and Lando take P1 and P2 in the first Q3 runs! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/uuuWSMzN7d
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Tři minuty do konce a jezdci jezdí jeden nejrychlejší sektor za druhým. Russell se vrací na první příčku, následován Leclercem a McLareny.
Další žluté vlajky vyvolal v patnácté zatáčce Colapinto.
The yellow flags come out as Colapinto locks up at Turn 15 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/IWOFaMSHXT
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Sedmou žlutou vlajku způsobil výjezd Landa Norrise. Pilot McLarenu už další rychlé kolo nezajede.
George Russell svým dalším kolem překonává své vlastní. Brit zajel neskutečných 1:42.526 a bere pole position!
MIGHTY FROM GEORGE RUSSELL!!
The Mercedes driver takes pole in Baku ☝️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZguH7Ev4VJ
— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Druhého Leclerca a třetího Piastriho dělí jediná tísícina, Russell ale zajel absolutně bezkonkurenční kolo. Verstappen už poslední čas stanovit nestihl, pokus mu překazily žluté vlajky.