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Kvalifikace VC Ázerbájdžánu: Skvělá jízda Russella a zklamání Antonelliho

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Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbajdžánu ovládl George Russell s bezkonkurenčně rychlým kolem. Charlese Leclerca a Oscara Piastriho dělila na druhém a třetím místě pouhá tisícina sekundy. Zavlálo sedm žlutých vlajek, největší zklamání však způsobil Andrea Kimi Antonelli, když si v Q1 zdemoloval přední zavěšení.
Kvalifikace VC Ázerbájdžánu: Skvělá jízda Russella a zklamání Antonelliho

Kvalifikace VC Ázerbájdžánu: Skvělá jízda Russella a zklamání Antonelliho

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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