Češi tuhle věc z kuchyně hážou do koše. Přitom s ní vyrostou tulipány jako podle pravítka

Po nedělní snídani zůstane na lince prázdné papírové plato od vajec a o kousek dál pytlík tulipánových cibulek, na které jste ještě nenašli čas. Plato po dojedení vajec většinou nemá další úkol a málokdo v něm vidí zahradní pomůcku. Krátká videa z internetu z něj ale dělají šablonu na dokonale pravidelný záhon. Slib zní lákavě, skutečná zahrada má ovšem svá pravidla.
Co umí mřížka důlků a co už ne
Hlavní výhodou plata je mřížka důlků. Každá cibule v ní má své místo a při zasypávání se tolik nerozjede, takže rozestupy vyjdou pravidelně. Jedno plato ale osadí jen malý kousek záhonu a cibule v něm leží těsně u sebe v hustém trsu, takže na delší lem budete potřebovat víc plat nebo jedno rozstříhat.
V důlcích si navíc můžete předem rozvrhnout barvy nebo druhy, třeba žluté tulipány po okrajích a červené uprostřed.
Přečtěte si také: Málokdo ví, proč měly skleněné pekáče z ČSSR tenhle zvláštní okraj. Pamětníci odpoví hned Důlky plata umožňují předem si rozvrhnout barvy nebo druhy tulipánů na záhonu. Ilustrační foto. Zdroj: Cosmin ChiWu / Pexels.
Trik se šíří krátkými videi na sociálních sítích. Zahradnický web Rural Sprout v článku z března 2026 upozornil, že část z nich je podle praktiků vytvořená umělou inteligencí a skutečný výsledek neukazuje. Dokonalé řady z obrazovky proto neberte jako zaručený výsledek.
Do země patří jen papírové plato
Použijte drsné papírové plato. Polystyren a plast vynechte. Pro kořeny jsou neprůchodnou bariérou a kolem cibule z nich vznikne malá vanička, ve které hrozí hniloba.
Ani papír není všude stejný. Měkká papírovina se v zemi může rozpadat rychle, zatímco pevnější plato s větším podílem pojiva může vydržet déle a kořínkům překážet.
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Rural Sprout k tomu přidává další obavu: papír, který se rozpadá pomalu, by podle něj mohl tvořit vlhký polštář, v němž cibule může začít hnít. Jde o možné riziko, změřený výsledek k němu není. Tím spíš sázejte na místě, kde záhon nebude stát v mokru.
Hloubka pomáhá stonkům, sázet jde i v listopadu
Stonkům hodně pomáhá správná hloubka výsadby, svůj podíl má i rozestup. Vrstva zeminy nad cibulí drží spodek stonku na místě, takže se květ tak snadno nekácí. Mělká výsadba může vést k poléhavějším stonkům a k drobným rostlinám bez květu.
Jamka má být hluboká 2–3násobek výšky cibule, přičemž plato leží až na dně. Modelově u cibule vysoké 5 cm vyjde jamka hluboká asi 15 cm.
Přečtěte si také: Bábovka podle kuchařky z roku 1975 se peče jinak, než jsme zvyklí. Výsledek je nadýchaný jako u babičky Jamka hluboká 2–3násobek výšky cibule pomáhá udržet stonky tulipánů na místě. Ilustrační foto. Zdroj: Riccardo Falconi / Pexels.
Nejlepší doba na sázení začíná zhruba v polovině září a trvá do konce října, podle toho, jak vychladne půda. V listopadu ještě můžete sázet, pokud půda nezamrzla a jde v ní kopat. Pozdní výsadba ale může znamenat pozdější růst, kratší stonky nebo slabší květ a také slabší zakořenění před zimou.
Pět kroků od kuchyňské linky k záhonu
Postup je jednoduchý:
Odtrhněte z plata víko. Do důlků vložte cibule špičkou nahoru. Nakloněné cibule srovnejte. Vykopejte jamku hlubokou podle výšky cibule, jak jsme popsali výše, a plato uložte na její dno. Plato zasypte a zalijte, aby se zemina usadila.
Důlky jsou blízko sebe, orientačně jako rozestup 2,5–5 cm používaný na záhonech na řez. Běžné zahradní tulipány se přitom na záhoně sázejí 10–15 cm od sebe. Těsné osazení se hodí na záhon na řez nebo do hustého trsu, pro běžný okrasný záhon je podle kritiků metody příliš husté. Upravit ho můžete několika způsoby:
Přečtěte si také: Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč Cibule dávejte jen do každého druhého důlku. Velké plato na 30 vajec rozstříhejte a díly rozmístěte po záhonu. Pro menší skupinu vám stačí plato na 10 vajec. Hlodavci, rukavice a umyté ruce
Myši a hraboši cibule okusují a mezi kritiky metody zaznívá i obava, že plné plato na jednom místě by pro ně mohlo být snadnou kořistí. Kde s nimi máte zkušenost, vložte plato do košíku na cibuloviny.
Někomu se po kontaktu s cibulemi objeví alergická reakce na kůži; komu se to stává, ať si vezme rukavice. Tulipán navíc není k jídlu: od cibule po květ může podráždit žaludek, proto sadbu neskladujte vedle kuchyňské cibule. Při alergické reakci nebo potížích po snědení se poraďte s lékařem, a když cibuli ohryže pes nebo jiné zvíře, s veterinářem.
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Plato bylo v kontaktu se syrovými vejci a americké ministerstvo zemědělství ho vede jako obal na jedno použití. Tamní univerzitní pracoviště Michigan State University Extension v doporučení z roku 2022 radí mýt si po manipulaci s ním ruce aspoň 20 sekund a nedávat do něj jídlo.
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