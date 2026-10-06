Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vřesy z obchodu už nemusí vysychat. Jednoduchý domácí trik nám pomohl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vřesy se řadí mezi nejoblíbenější podzimní rostliny. Pro někoho jsou dokonce symbolem tohoto ročního období. Není se čemu divit, jelikož právě podzimní výzdoba z vřesů dokáže vykouzlit dokonalou atmosféru. Vřesy vypadají moc hezky jak v truhlících, tak i jako součást nejrůznějších vazeb. Jednou z velkých nepříjemností ale bývá to, když vám doma začnou schnout. Po nákupu v supermarketu nebo v květinářství se to bohužel stává vcelku často. Existuje přitom velmi jednouchý trik, díky kterému uschnutí vřesů zamezíme.
Vřesy

Vřesy

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Korkové zátky nevyhazujte: ocení je venkovní i pokojové rostliny
Korkové zátky nevyhazujte: ocení je venkovní i pokojové rostliny
Vlastní semínka: usnadněte si sběr i těch nejmenších semínek
Vlastní semínka: usnadněte si sběr i těch nejmenších semínek

Pokud máte doma rostliny, například bylinky, které vám vykvetly, nyní je ten správný čas na sběr semínek. U...

Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci
Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci

Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší...

Cibule, česnek a brambory: Nejčastější chyby při skladování
Cibule, česnek a brambory: Nejčastější chyby při skladování

Sklidili jste cibuli, česnek či brambory? Víte, že tímto práce zdaleka nekončí. Právě způsob uskladnění...

Mečíky v zemi přes zimu nenechávejte. Při vykopávání ale většina lidí zapomene na jednu věc
Mečíky v zemi přes zimu nenechávejte. Při vykopávání ale většina lidí zapomene na jednu věc

Odkvetly vám mečíky a listy jim začínají žloutnout? Pak je nejvyšší čas myslet na jejich hlízy. Mečíky naše...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.