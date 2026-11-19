Tajemství zapáchající pračky: Proč méně prášku znamená čistší prádlo a plnější peněženku. Zatuchlý pach linoucí se z útrob pračky a bílé šmouhy na oblíbených tmavých kalhotách mají překvapivě společného jmenovatele. Určitě to znáte ze své vlastní zkušenosti. Prádlo do bubnu nacpete až po okraj a zásuvku pro jistotu zasypete práškem po okraj odměrky, protože přece čím více pěny v bubnu lítá, tím čistší výsledek musíte dostat. Jenže to je kardinální omyl. Servisní technici velkých výrobců vídají následky tohoto zlozvyku denně.
Přebytečný prášek se totiž v moderních úsporných pračkách dokonalým způsobem nerozpustí. Usazuje se ve vnější vaně spotřebiče a v hadicích, kde časem vytvoří mazlavou kaši, která začne nepříjemně páchnout. Stejně tak zůstává zanesený přímo ve vláknech oblečení, které je pak tvrdé jako struhadlo a plné světlých map.
Pokud si chcete udělat rychlý domácí test, pusťte pračku naprázdno bez jakéhokoliv pracího prostředku. Pokud se v bubnu během pár minut objeví viditelná pěna, útroby vašeho spotřebiče jsou těžce zanesené starými nánosy chemikálií.
Kolik polévkových lžic prášku na kilo prádla doopravdy stačí
Dávkování od oka je nejrychlejší cestou k vyhazování peněz z okna. Základní zlaté pravidlo př přitom zní velmi jednoduše: pro běžně znečištěné prádlo stačí jedna polévková lžíce prášku na jeden kilogram suchého prádla.
Pro přehled si uveďme orientační dávkování:
- Pro náplň 2 kg prádla použijte přibližně 2 lžíce (cca 26 gramů prášku).
- Pro náplň 3 kg prádla použijte přibližně 3 lžíce (cca 39 gramů prášku).
- Pro běžnou náplň 4,5 kg prádla stačí 4 až 5 lžic (cca 55 až 65 gramů prášku).
- Pro velkou náplň 6 kg prádla postačí 6 lžic (cca 78 gramů prášku).
Myslete na to, že přibalované plastové odměrky v krabicích bývají naddimenzované a naplněné až po okraj pojmou i dvojnásobek toho, co pračka skutečně potřebuje. Klíčovou roli navíc hraje tvrdost vody. V oblastech s měkkou vodou musíte dávku ještě o něco snížit, protože prádlo přirozeně pění podstatně více.
Foto: Pixabay
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Tisícovka ročně vyhozená přímo do odpadu
Nadbytečné sypání saponátu neškodí jen prádlu a spotřebiči, ale citelně provětrá i vaši peněženku. Pokud rodina při každém praní nasype zbytečně dvojnásobnou dávku prášku, spotřebuje při průměrných čtyřech cyklech týdně jednu celou dávku navíc.
Při dnešních cenách značkových prášků tak ročně doslova spláchnete do kanalizace více než 1 000 korun. A k tomu musíte připočítat skryté výdaje za zbytečná dodatečná máchání, nadbytečnou spotřebu elektřiny i riziko brzké opravy zaneseného čerpadla.
Pokud už se vám pračka zanesla a páchne, záchrana je snadná. Důkladně vyndejte a pod teplou vodou vyčistěte plastovou zásuvku. Poté pusťte prázdný čisticí cyklus na vysokou teplotu a opakujte ho, dokud pěna z bubnu zcela nezmizí. Po každém praní navíc nechávejte dvířka i šuplík pootevřené, ať vzduch volně cirkuluje.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/zapachajici-pracka-a-davkonavi-praskuhttps://www.denik.cz/zahrada/spravne-davkovani-praciho-prasku.htmlhttps://www.ireceptar.cz/domov/jak-spravne-davkovat-praci-prasek/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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