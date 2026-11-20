Milujete houby v jakékoli podobě? Aby ne. Většina z vás nám dá určitě za pravdu v tom, že nejlepší houby jsou samozřejmě ty čerstvé. Pokud si donesete z lesa košík hub, nevyrovná se tomu vůbec nic. Jasně, nyní v listopadu to s klasickými houbami bude složitější. Přesto můžete vyrazit na hlívu ústřičnou. Poznat ji není až tak velký problém a sbírat ji lze bez potíží i v době, kdy mrzne. Jak tuto houbu bezpečně poznat? Na to se zaměříme poměrně podrobně v následujících řádcích.
Listnatý les jako cíl
Na hlívu ústřičnou je třeba vyrazit právě do listnatého lesa. Tradičně totiž okupuje odumřelé či živé kmeny listnáčů typu vrby, břízy, topolu, ořešáku či buku. Růst ale může i na jiných dřevinách. Ve větším začíná hlíva v lese růst od září, listopad a prosinec jsou ideální měsíce, jelikož už se nesbírají mnohé jiné klasické lesní houby.
Typický klobouk skvostné houby
Pleurotus ostreatus, jak je hlíva ústřičná označována latinsky, se vyznačuje kloboukem, který právě nápadně připomíná ústřici. Název je tedy nasnadě. Vějířovitý klobouk mívá průměr v maximu klidně i okolo 25 cm. Okraje klobouku bývají zpočátku u mladších plodnic podvinutá, postupně se rovnají a jsou až ostré. Barva klobouku závisí na prostředí, v němž houba roste. Důležitá je ale i teplota. Klobouk bývá šedý, hnědý, ale klidně i modrošedý nebo žlutohnědý.
Tip: Hlívu ústřičnou jsme pěstovali doma. Nejde o nic složitého.
Tuhý bílý třeň a bílé lupeny
Další poznávací znaky. Lupeny jsou hodně husté a dostávají se až hluboko na třeň. Noha, tedy třeň, je poměrně krátká, někdy i kolem 1 cm, ale spíše mívá zhruba 3 cm. Vyrůstá po straně samotného klobouku. Z jedné třeně roste často i více klobouků. Není to jako u klasických hub, kdy je třeň ve středu klobouku.
Bílé lupeny hlívy ústřičné: Foto Pixabay
Počítejte se trsy
Na tuto skutečnost musí upozornit také. Hlíva ústřičná roste ve větších trsech. Často jde o shluky, kterých je na jednom kmeni hned několik. Jinak hlíva nádherně voní a vyznačuje se poměrně pružnou dužinou. Pozor jen na spodní části třeně, které bývají velmi tuhé.
Zdroje info: Autor- houbař
Hlíva ústřičná: Náhledové foto Pixabay
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