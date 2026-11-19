Nastává dlouhé zimní období, kdy zvířata hůře shání stravu. Patří k nim samozřejmě i ptáci, kteří u nás přezimují. Těm se v zimě snažíme přilepšit, a proto na mnohých zahradách můžeme vidět krmítka. V žádném případě ptákům nikdy nedávejte zbytky z kuchyně včetně pečiva. To jim naopak uškodí, protože obsahuje sacharidy a sůl.
Pečivo dehydratuje
Všechny druhy pečiva jsou pro ptáky velmi kalorické. Obsahují množství sacharidů, jejichž konzumace degeneruje klouby. Pečivo dále obsahuje také sůl, kterou ptáci nejsou schopni absorbovat. Následkem je pak dehydratace, průjem a celkové poškození ledvin. Všechny škodlivé látky mohou postupně způsobovat deformaci křídel u druhů jako jsou labutě, kachny či husy. Dlouhodobá konzumace pečiva jim způsobuje abnormální růst křídelních per, což jim znemožňuje létání.
Ptákům přilepšíte vařenou zeleninou
Jestliže chcete ptáky žijící ve volné přírodě v zimě přikrmovat, volte opravdu kvalitní krmivo. Klasikou jsou například lojové koule, které můžete zavěsit do zahrady na stromy. Ptáci milují semena, obiloviny, ale také vařenou zeleninu.Právě ta podpoří správný vývoj křídel a celkově zlepšuje jejich zdravotní stav. Zeleninu ovšem nesmí být kořeněná a nevařte ji v osolené vodě.
Foto: Pixabay
Jaké ptáky přilákáte?
Chcete do své zahrady přilákat co nejvíce druhů ptáčků? V tom případě jim nabídněte pestrou stravu. Každý druh si totiž rád pochutná na něčem jiném. Nejpočetnější vrabci nejsou vybíraví a nepohrdnou slunečnicí či pšenicí. Červenku nalákáte spíše na sušené červi, hýla a kosa na jeřabiny nebo jablka. Sojku přilákáte na kukuřici. Čím pestřejší bude nabídka v krmítku, tím máte větší šanci na zahradě spatřit i méně obvyklé druhy ptáků. Krmítko nezapomeňte umístit v dostatečném dosahu od predátorů jako jsou kočky nebo kuny.
Tip: Ptáci na zahradě nemusí být pohromou. Jen musíte vědět jak na ně.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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