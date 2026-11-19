Letošní říjen poslal zahrádkářům jasný signál. Do 23. října 2026 mrzlo na 102 ze 181 stanic, které sleduje Český hydrometeorologický ústav, a v nížinách pod 400 metrů přišel plošnější mráz poprvé už 12. října. Mnoho fóliovníků přesto stojí v původním stavu: plachta napnutá, uvnitř zčernalé šlahouny rajčat, na trubkách přischlá hlína. Zima sama napáchá méně, než se zdá. Největší škody chystá vlhkost uzavřená pod fólií spolu s rostlinným materiálem, který na jaře odstartuje sezonu dřív než sazenice. Zazimování proto stojí na třech krocích, které se v praxi odbývají nejčastěji. Jde o sundání a uložení fólie, ošetření konstrukce a úklid půdy včetně odstranění všech zbytků. Na všechno stačí jedno suché odpoledne. Ještě je čas, protože měsíční výhled ČHMÚ do 6. prosince počítá s ranními minimy kolem nuly, a pro práci tedy rozhoduje hlavně suché okno.
Plíseň šedá přezimuje v zapomenutých šlahounech
Plíseň šedá, odborně Botrytis, se nejlépe daří na vlhké a odumírající bylinné hmotě. Podle Kalifornské univerzity se její spory tvoří na plevelech a rostlinných zbytcích a vzduch je pak roznáší dál. Poradenská služba Illinoiské univerzity doplňuje, že houba přečká zimu jako podhoubí nebo odolná sklerocia přímo v půdě a ve zbytcích. Zapomenutý okurkový list v rohu fóliovníku tak funguje jako zásobárna infekce na příští rok. U padlí platí podobné pravidlo. Některé druhy přezimují v pupenech, jiné v odumřelých pletivech.
Fólie situaci zhoršuje. Polyetylen podle technické příručky Virginia Tech podporuje kondenzaci a voda se na vnitřní straně sráží do kapek. Ty odkapávají na rostliny i zem a zvyšují výskyt chorob. Uzavřený a vlhký prostor plný biologického materiálu je pro houby ideální líheň.
Úklid proto začíná vytrháním všech rostlin, kořenů i plevele. Odstranit je třeba i provázky a klipsy, protože i na nich se spory drží. Zdravou hmotu můžete kompostovat, nemocné a škůdci napadené části patří do bioodpadu nebo do ohně. Britský výrobce fóliových tunelů First Tunnels ve své pěstitelské příručce radí otřít vnitřní plochy roztokem jedlé sody v poměru 10 gramů na litr vody. Soda slouží jako šetrný čisticí a protiplísňový prostředek. Pro důkladnou dezinfekci, například po silném napadení, odborníci z Missourské univerzity doporučují dvoukrokový postup: povrchy nejdřív umýt a teprve potom ošetřit dezinfekcí, třeba roztokem chlorového bělidla s vodou v poměru 1 : 9.
Fólie fóliovníku: sundat, umýt, vysušit, uschovat
Polyetylenová plachta je nejzranitelnější součást celé stavby. Bez UV přísad vydrží podle Virginia Tech jen jednu až dvě sezony, se stabilizací zhruba tři až čtyři roky. Sluncem unavený materiál pak v zimě snadno povolí. Stačí mráz, nárazový vítr a vrstva mokrého sněhu na prohnuté střeše. Plachta, která v září vypadala zachovale, v lednu praskne podél švu.
Výrobce M.A.T. ve svém návodu k plachtě 135 g/m² uvádí, že se má plachta přes zimu skladovat na suchém a tmavém místě. Univerzita v Nevadě radí sejmout plast z každého tunelu, který nebyl navržen na sněhovou zátěž. To se týká naprosté většiny hobby fóliovníků.
Postup zvládnete v několika krocích:
Jemně ometejte listí a nečistoty měkkým kartáčem nebo hadrem, hrubé drátěnky fólii poškrábou. Omyjte ji vlažnou vodou, případně se šetrným saponátem, a opláchněte. Nechte ji úplně proschnout. Srolovaná vlhká plachta zplesniví ve sklepě stejně jako na zahradě. Drobné trhliny zalepte opravnou páskou určenou pro fóliovníky. Srolujte ji volně, bez ostrých přehybů, a uložte do sucha a tmy, mimo dosah myší.
Kdo plachtu přes zimu ponechá, například kvůli zimní zelenině, musí počítat s pravidelnou péčí. Sníh je nutné ometat hned po napadnutí, při delším sněžení opakovaně, a vnitřek pravidelně větrat kvůli vlhkosti.
Rez se zakusuje do spojů a trubek u země
Kostra většiny levných fóliovníků je překvapivě subtilní. Zmíněný model M.A.T. stojí na ocelových trubkách o průměru 16 mm se stěnou silnou pouhých 0,4 milimetru. Taková trubka v zimě nevydrží mnoho. Ocel koroduje při styku se vzduchem a vlhkostí, která na povrchu funguje jako elektrolyt. Korozní příručka Hilti upřesňuje, že atmosférická koroze probíhá jen tehdy, když je kov pokrytý vlhkým filmem. Rozhoduje proto, jak dlouho zůstává mokrý. Fóliovník s kondenzující plachtou a hlínou nalepenou na patkách zajišťuje oceli vlhko téměř nepřetržitě.
Rez obvykle začíná tam, kam se při podzimní obhlídce nikdo nedívá. Zakusuje se do spojů, do míst, kde se fólie o kov odírá, a do spodních částí trubek zapíchnutých do země. Jarní pohled ze zahradní cesty ji neodhalí. Objeví se až ve chvíli, kdy oblouk pod tíhou nové plachty povolí.
Konstrukci proto očistěte od zeminy a zbytků rostlin a nechte ji vyschnout. Projděte šrouby, kotvení i ohyby. Drobné rezavé mapy obruste, odmastěte a přetřete. Balakryl Antikor slouží jako základní nátěr kovů venku i uvnitř. Hammerite se nanáší přímo na zkorodovaný povrch ve dvou až třech vrstvách a podle technického listu zasychá na dotek za jednu až dvě hodiny. Prorezlé, zdeformované nebo zeslabené díly vyměňte. Lehké stavebnice s tenkou trubkou podle nás stojí za to rozebrat a uskladnit celé.
Dřevěné rámy vyžadují jiný postup. Bochemit u lazury Estetik Profi doporučuje do exteriéru nejprve biocidní impregnaci proti plísním, houbám a hmyzu, například přípravkem QB Profi. Lazuru lze přetírat po 16 až 24 hodinách, takže dřevo potřebuje víc času a delší období bez deště. S biocidy pracujte v rukavicích a podle pokynů na obalu.
Půda ve fóliovníku potřebuje úklid i krmení
Záhon pod fólií pracuje celou sezonu bez přestávky a na podzim zůstává vyčerpaný. Poradenská služba Virginia Tech varuje, že nemocné a hmyzem napadené zbytky ponechané v zahradě slouží jako zdroj nákazy pro další rok. Jejich odklizením tedy snížíte tlak chorob i škůdců víc, než dokáže samotný mráz. Mrazové cykly sice zlepšují strukturu těžších půd, ale nic nesterilizují. Floridská univerzita připomíná, že larvy, vajíčka a kukly mnoha škůdců zimu v zemi bez potíží přečkají.
Po úklidu je vhodná chvíle doplnit organickou hmotu. Podzimní kompost má do jara čas se rozložit a zapracovat. S dávkou ale šetřete. Poradenská služba Pensylvánské státní univerzity radí bez rozboru půdy nepřidávat víc než zhruba 0,6 centimetru a ne každý rok. Za horní hranici udržovací dávky považuje zemědělský úřad Severní Karolíny asi 2,5 centimetru ročně. Hnůj používejte jen dobře uleželý, protože čerstvý může mladé sazenice popálit. Dolomitický vápenec přidávejte jen při kyselé půdě s pH pod 5,5, a to v dávce zhruba 0,10 až 0,15 kilogramu na metr čtvereční, ideálně dva až tři měsíce před výsadbou.
Odpoledne s kartáčem proti stovkám korun za novou plachtu
Tabulka ukazuje, proč se podzimní práce vyplatí:
Položka Orientační cena Balakryl Antikor 0,7 kg 329 Kč Hammerite Přímo na rez 0,7 l 479 Kč Bochemit Estetik Profi 0,8 l (dřevo) 489 Kč Náhradní plachta 3 × 2 × 2 m 755 až 1 089 Kč Větší náhradní fólie 135 g/m² 1 090 až 3 110 Kč Celý fóliovník 3 × 2 × 2 m od 1 749 Kč
Plechovka antikorozní barvy tedy vyjde přibližně na třetinu až polovinu ceny náhradní plachty. Nový menší fóliovník stojí zhruba jako pět plechovek Balakrylu. Přitom náklady za zanedbání nekončí u materiálu. Plíseň, která v dubnu vyrazí z loňských zbytků, připraví rajčata o část úrody dřív, než stačí nasadit plody.
S termínem pomůže statistika. Web
Počasí Česko podle třicetiletých dat ČHMÚ uvádí obvyklý první mráz pod 300 metry kolem 18. října, ve 300 až 500 metrech 16. října a v polohách 500 až 800 metrů 14. října. Nad 800 metry mrzne v průměru už 8. října a přízemní mrazíky přicházejí ještě dřív. Ideální chvíle pro zazimování proto leží v říjnu po poslední sklizni. Kdo ji propásl, nemusí nic vzdávat. Stačí počkat na suchý den nad nulou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková