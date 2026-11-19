Hnůj je jedním z nejlepších přírodních pomocníků, které můžete své zahradě dopřát. Než se ale pustíte do jeho rozhazování po záhonech, vyplatí se vědět, kdy a jak s ním zacházet. Nejde totiž jen o to dodat půdě živiny. Správným použitím hnoje zlepšíte strukturu své půdy, podpoříte půdní život a pomáháte půdě zadržovat si vláhu.
Hnůj zapravujte na podzim
Právě období po sklizni, kdy už záhony zejí prázdnotou, využijte jako příležitost pro zapravení kompostu do půdy. Díky podzimu navíc získáte dostatek času na to, aby se kompost rozložil a vy jste měli už příští sezónu k dispozici půdu plnou živin. Nejčastěji narazíte na dobře uleželý chlévský hnůj. Použijete-li ho, rovnoměrně ho rozprostřete po povrchu záhonu a následně zapravte do půdy. Snažte se ho dostat do hloubky 10 až 20 cm. Snažíte se hnůj promíchat s půdou tak, aby neležel pouze na jejím povrchu. Foto: Gemini
Tip: Svazenka nahradí hnůj ve vašich záhonech Čerstvý hnůj není vhodný kdekoli
Čerstvým hnojem dopravíte ke svým rostlinám nejenom pořádnou dávku dostupných živin, ale také amoniak a další látky, kterými můžete citlivé kořeny rostlin poškodit. Proto ho nikdy nepoužívejte přímo při výsadbě nebo výsevu choulostivých rostlin. Nepoužívejte čerstvý hnůj ke kořenové zelenině, jako jsou mrkev, petržel, pastinák nebo ředkvičky. Díky hnoji by mohly totiž vzniknout deformované, rozvětvené nebo popraskané kořeny.
Čerstvý hnůj a cibuloviny a luštěniny
Čerstvý hnůj nepřikládejte ani k cibuli a česneku, protože ty hůře dozrávají a hůře se skladují. To vše díky obsahu dusíku. Opatrní buďte také u luštěnin, například hrachu a fazolí. Ty si díky spolupráci s hlízkovými bakteriemi dokážou zajistit část potřebného dusíku samy, takže jeho nadbytek nepotřebují.
Pokud plánujete tyto plodiny pěstovat, raději je zařaďte na záhon až s odstupem od hnojení. Které rostliny hnůj milují
Zatímco některým rostlinám škodí, jiné jej využijí s nadšením. Čerstvý hnůj použijte především u rostlin s vysokými nároky na živiny. Dýně, cuketa, okurka nebo meloun vyžadují hodně živin, které jim můžete poskytnou právě prostřednictvím hnoje.
Čerstvým hnojem podpoříte růst také košťálové zeleniny (zelí, kapusta, květák nebo brokolice). Vyzrálý hnůj zapracovaný s předstihem
Políčka, na která jste na podzim použili hnůj, můžete na jaře použít například na pěstování takových rostlin, jako jsou rajčata, papriky nebo brambory. Pokud chcete podpořit úrodnost půdy na delší dobu, nemusíte se omezovat pouze na zeleninové záhony. Organickou hmotu použijte také k některým okrasným rostlinám a ovocným stromům. Hnůj vždy zapravujte s ohledem na konkrétní druh a jeho nároky.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Hnůj na zahradě: Kdy ho zapravit a komu nejvíce prospěje? first appeared on Naše zahrada.