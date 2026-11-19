Citrusové plody jsou v zimě opravdovým hitem. Není se čemu divit, jelikož lidé už poměrně dlouho věří, že právě ony jsou čerstvější než ovoce typu jablek a hrušek, které jinak běžně roste v sadech. Takové mandarinky a pomeranče rozhodně stojí za to. Vybrat ty správné ovšem nemusí být pokaždé tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. My se proto na výběr správných pomerančů zaměříme v následujících řádcích. Podíváme se konkrétně, podle jakých aspektů vybrat ty nejlepší.
Prohlubeň připomínající pupek
Ta se nachází u mnohých odrůd pomerančů. Typická je třeba odrůda Navel. Právě zmíněný pupek pomeranče se řadí mezi jedny ze základních znaků zralosti. Takto bychom měli zralý plod poznat bez větších problémů. Podle onoho pupku bychom také měli poznat, že v pomeranči bude minimální množství jadérek, což je z pohledu konzumenta také fajn. Nemusíme se bát, že některé sníme.
Co poznáme dle hmotnosti pomeranče?
Určitě není od věci si pomeranč v obchodě také potěžkat v rukou. Poznáme z něj zhruba to, kolik obsahuje daný plod šťávy. Čím je pomeranč těžší, tím je logicky šťavnatější. V ruce by prostě pomeranč měl působit těžkým dojmem.
Porovnání pomerančů s pupkem a bez něj: Foto Radek Štěpán
Hladká slupka jako základ
Určitě není od věci vybírat plody, které mají hladkou slupku. Ta by samozřejmě neměla obsahovat žádné hrbolky a také poškozená místa. Hladkost slupky značí, že by mělo být ovoce zralé a plné šťávy.
Tip: Pomerančové slupky lze využít ještě jednou. V zahradě.
Sytě oranžová barva je důležitá
Nepochybně. Pomeranč se vyplatí vybírat i podle barvy. Právě sytě oranžový odstín upozorňuje na to, že plod je zralý a ideální pro konzumaci. Naopak světlejší odstíny mohou svědčit o opaku, tedy o nezralosti nebo nižší zralosti pomeranče.
Pevný, ale ne úplně tvrdý
I tento aspekt je poměrně důležitý. Příliš tvrdé pomeranče nemusí být úplně zralé. Pokud pomeranč mírně pruží, ale je pevný, určitě bude plný šťávy a ke konzumaci nejvhodnější.
Zdroje info: Autor, Meta
Prohlubeň připomínající pupek: Náhledové foto Radek Štěpán
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