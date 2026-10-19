Vojnice se po dekádách dočkaly rekonstrukce silnic. Obec řeší i drzé kousky

Stavební ruch se rozběhl ve Vojnicích, místní části obce Těšetice už o prázdninách, úpravy se týkají nejen krajských silnic III/44816 a III/44815 ale celého uličního prostoru. V jedné části již proběhla v závěru minulého týdne finální pokládka vrstev. „V dalších částech Vojnic začíná, jinde se pokládají první asfaltové vrstvy. Je to rozfázované tak, aby stavba obyvatele co nejméně omezovala, aby se zkrátka nějakou částí nebo i po polních cestách dalo vždy projet,“ popisuje starosta Těšetic Jindřich Protivánek.
V okolí vojnické kaple tak už bude silnice připravená takřka do finální podoby, pro motoristy už bude průjezd bez komplikací. Podle starosty je stavba rozdělena do tří hlavních etap, investice kraje i obce je významná. „Nebudu přehánět, když řeknu, že jsme čekali přes 50 let. Byla to dřív klasická štěrková cesta, která se postupně zalévala asfaltem. Bylo to takové látání, mezitím proběhla kanalizace, plyn, voda, to všechno stav silnice narušilo. Je obrovské štěstí, že došlo na takovou rekonstrukci,“ říká k obnově ulic těšetický starosta a dodává: „Jsou určitě v kraji i lokality, které jsou frekventovanější. Šli jsme tomu ale naproti. Nechali jsme si připravit projektovou dokumentaci a zajistili jsme i stavební povolení. Tak jsme postupovali a vyšlo to,“ usmívá se.
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Zatímco Správa silnic Olomouckého kraje investovala podle databáze smluv přes 14 milionů korun do rekonstrukce silnic, Těšetice financují přestavbu chodníků, parkovacích stání, modernizaci veřejného osvětlení či místních komunikací.
Několikaměsíční průběh stavby přináší i určité těžkosti. „Pro místní je to komplikace, jen v nezbytných případech si mohou zajet až k domu, ale jinak musí parkovat dál a dojít pěšky. Jezdí do obce i neukáznění lidé, projíždějí staveništěm s tím, že značka není zeď. Měli jsme i případ, že si někdo prorazil na staveništi olejovou vanu, pán tam křičel, ale oficiálně s obcí nic řešit nezkoušel. To by bylo velice rychle vyřízené, neměl tam co dělat,“ upozornil starosta.
Obec tak zveřejňovala na sociálních sítích i výzvy od zástupců stavební firmy, které apelovaly na dodržování zákazu vjezdu a parkování v prostoru stavby alespoň v pracovní dny od 7 do 17 hodin. „Zaparkovaná či projíždějící auta komplikují a zdržují průběh výstavby, nehledě na možné nehody, které by mohly být pro některá auta fatální,“ stálo ve sdělení.
V dalším případě pak řešili zástupci obce veřejným upozorněním situaci, kdy někteří občané využili probíhající rekonstrukci ke zbavení se vlastního stavebního odpadu. „To se nám také stalo. Lidé, když vidí, že se něco děje, tak se toho snaží využít. To je vesnice, ale nesmí tak okatě dráždit stavbyvedoucí. Lidi jsou šikovní, ale už to není tak zlé jako dřív, že se dovezla hromada písku a ráno tam byla půlka. Někdo teď měl u domu nějaké rumisko, které měl problém zavézt do stavebního nebo sběrného dvora, tak to přihodil na hromadu u silnice a myslel si, že na to nikdo nepřijde. No samozřejmě je to poznat, když se do asfaltového recyklátu vysypou rozbité cihly,“ poznamenal starosta.