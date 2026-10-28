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Prezident Pavel ocenil osobnosti z Olomoucka. Vyznamenal vědce i chartistu

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Prezident Petr Pavel při předávání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě ocenil i osobnosti z Olomouckého kraje. Medaili za zásluhy získal chemik Pavel Hobza či signatář a mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek. Uznání in memoriam se dostalo poručíku Robertu Vyroubalovi.
Prezident Pavel ocenil osobnosti z Olomoucka. Vyznamenal vědce i chartistu

Prezident Pavel ocenil osobnosti z Olomoucka. Vyznamenal vědce i chartistu

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 21:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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