VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazu

VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazuZdroj: Komise městské části Hejčín
Článek byl publikován 16.10.2026 09:52
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