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VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazu

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Nepříjemné překvapení čekalo na řidiče v páteční ranní špičce na jedné z důležitých spojnic na okraji Olomouce. V Hejčíně stavební firma dočasně uzavřela část ulice Jarmily Glazarové. Současně byla ale omezená i další komunikace v okolí na trase k centru krajského města.
VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazu

VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazu

Zdroj: Komise městské části Hejčín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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