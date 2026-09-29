Vložte do chlebníku 1 věc z kuchyně. Chleba vydrží měkký o 4 dny déle

Bochník koupený nebo upečený v pondělí bývá do středy tvrdý jako kámen a uvnitř vysušený. Většina lidí to řeší nákupem menšího množství nebo mrazákem. Existuje ale jednodušší cesta. Do chlebníku přidáte jednu obyčejnou surovinu, kterou najdete doma nejspíš v míse s ovocem, a pečivo zůstane vláčné podstatně déle.
Jablko v chlebníku udrží chleba vláčný
Tou jednou věcí je obyčejné jablko. Uvnitř zavřeného chlebníku funguje jako malý zvlhčovač vzduchu. Jablko je z větší části voda a ta se z něj postupně odpařuje, takže kolem bochníku vznikne o něco vlhčí ovzduší. Pečivo pak neztrácí vláhu tak rychle a déle si drží měkkost.
Jablko z mísy s ovocem se v uzavřeném chlebníku chová jako přirozený zvlhčovač a udrží pečivo měkké o pár dní déle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl poznáte už během pár dní. Zatímco běžný bochník zůstane při pokojové teplotě příjemně měkký zhruba dva až tři dny, s jablkem v chlebníku si vláčnost udrží klidně celý týden. To jsou v praxi čtyři dny navíc, kdy máte doma pečivo, které se dá normálně jíst.
Přečtěte si také: Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná Za tvrdnutím stojí voda i škrob
Za tvrdnutím stojí dva děje najednou. Z pečiva se odpařuje voda a zároveň se po upečení přeskupuje škrob, takže střídka houstne a drobí se. Zabránit tomu úplně nejde, hodně ale záleží na prostředí. Vyrovnaný a mírně vlhký vzduch dokáže stárnutí citelně přibrzdit.
Kvůli tomu je lednice pro chleba to nejhorší místo. Teploty od nuly do deseti stupňů, které v ní panují, stárnutí naopak zrychlují a bochník k tomu nasákne vůně uložených potravin. Špatně skončí i pečivo uzavřené v igelitu. Vlhkost tam nemá kudy unikat, chleba se zapaří a rychle na něm naskočí plíseň.
Dvě pravidla, bez kterých se trik obrátí proti vám
Jablko musí splnit dvě podmínky, jinak nadělá víc škody než užitku. Zaprvé se nesmí dotýkat pečiva. Položte ho vedle bochníku nebo mezi ně dejte malý talířek, protože v místě přímého kontaktu by vlhkost naopak spustila plíseň.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nemyjte v myčce. Češi to dělají roky a pak se diví, proč rezaví
Zadruhé jablko pravidelně kontrolujte a včas ho vyměňte za čerstvé. Jakmile začne vadnout a pouštět šťávu, přestane prostředí jen zvlhčovat a stane se z něj líheň plísní. Stejně tak do chlebníku patří jen tolik pečiva, kolik reálně sníte, a vnitřek nádoby udržujte čistý, bez drobků.
Když je v chlebníku moc vlhka, pomůže kostka cukru
Ne v každé kuchyni je vzduch suchý. Když se vám pečivo spíš zapařuje a plesniví, potřebujete přesně opačný účinek. Poslouží jedna až dvě kostky cukru vložené do chlebníku. Cukr vlhkost ze vzduchu pohlcuje, takže se chleba ani nevysuší, ani nezačne potit. Podobně zaberou i malý sáček rýže nebo lžíce jedlé sody.
Když naopak bojujete se suchem, nemusíte spoléhat jen na jablko. Stejně dobře zaberou pár koleček oloupané syrové brambory na dně chlebníku. Vláhu uvolňují úplně stejně. I tady platí, že se nesmějí chleba dotýkat a je třeba je včas vyměnit.
Přečtěte si také: Hořké okurky z vlastní zahrady zachráníte 1 jednoduchým trikem. Zná ho málokdo
Který pomocník se hodí do jakého prostředí, přehledně shrnuje následující tabulka:
Pomocník Jak působí Kdy ho použít Jablko uvolňuje vláhu do vzduchu chleba v chlebníku vysychá Pár koleček syrové brambory uvolňuje vláhu do vzduchu chleba v chlebníku vysychá Jedna až dvě kostky cukru pohlcují přebytečnou vlhkost chleba se zapařuje a plesniví Sáček rýže nebo lžíce jedlé sody pohlcují přebytečnou vlhkost chleba se zapařuje a plesniví Tmavé a kváskové pečivo stárne pomaleji
Rychlost, jakou pečivo stárne, se druh od druhu liší. Nejlépe jsou na tom bochníky ze žitné a celozrnné mouky a chleby dělané na kvásku. Tmavá mouka drží ve střídce víc vláhy a kvašení navíc zvyšuje kyselost, v níž se plísni daří hůř, takže působí trochu jako přirozený konzervant. Světlé pšeničné pečivo, veky, rohlíky i housky oproti tomu ztvrdnou často už den po nákupu.
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a podívejte se na pytlík s rýží. Pokud uvidíte 1 věc, patří rovnou do koše
Základ správného skladování je přitom jednoduchý. Chleba nejdřív volně zabalte do čistého plátna z bavlny nebo lnu a takto obalený vložte do chlebníku, který má ve stěnách nebo víku průduchy. Plátno je ale potřeba obměňovat, protože do sebe nasává vláhu. „Utěrku nejpozději po třech dnech vyměňujte,” radil pro Český rozhlas pekař Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny. Načatý bochník ukládejte řeznou plochou dolů, střídka tak vysychá pomaleji.
A i tvrdý bochník se dá zachránit. Navlhčete jeho povrch vodou, uzavřete ho do alobalu a dejte na pět až deset minut do trouby rozehřáté na 180 stupňů. Vytáhnete z ní pečivo, které je zase měkké a voňavé.
Zdroje: https://cooky.cz/jak-skladovat-chleb-aby-zustal-mekky/, https://energozrouti.cz/clanek/jednoduchy-trik-jak-uchovat-chleb-dele-cerstvy-a-mekky-pred-ulozenim-do-chlebniku-zkuste-jednu-malickost, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-spravne-skladovat-pecivo/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/prakticke-triky-jak-udrzet-chleb-co-nejdele-cerstvy-jak-ho-skladovat-ozivit-dale-vyuzit, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-chleba-30000731.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chleb-vydrzi-mekky-az-tyden-staci-jedna-malickost/