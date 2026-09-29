Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vložte do chlebníku 1 věc z kuchyně. Chleba vydrží měkký o 4 dny déle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bochník koupený nebo upečený v pondělí bývá do středy tvrdý jako kámen a uvnitř vysušený. Většina lidí to řeší nákupem menšího množství nebo mrazákem. Existuje ale jednodušší cesta. Do chlebníku...
Vložte do chlebníku 1 věc z kuchyně. Chleba vydrží měkký o 4 dny déle

Vložte do chlebníku 1 věc z kuchyně. Chleba vydrží měkký o 4 dny déle

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Dejte 1 lžičku téhle věci do polévky. Chuť se okamžitě zintenzivní a nepotřebujete bujón
Dejte 1 lžičku téhle věci do polévky. Chuť se okamžitě zintenzivní a nepotřebujete bujón
Ani alobal, ani potravinová fólie. Otevřený sýr vydrží v lednici čerstvý až 30 dní díky 1 obyčejné věci
Ani alobal, ani potravinová fólie. Otevřený sýr vydrží v lednici čerstvý až 30 dní díky 1 obyčejné věci

Nakrojený kus sýra umí v lednici zradit rychleji, než byste čekali. Za pár dní zavadne, ztvrdne na kámen,...

Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni
Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni

V lednici na vás od včerejška čeká pár kousků pizzy, jenže studené a ztuhlé těsto moc neláká. Sáhnout po...

Vejce vydrží čerstvá až 5 týdnů. Stačí je v lednici uložit 1 jednoduchým způsobem
Vejce vydrží čerstvá až 5 týdnů. Stačí je v lednici uložit 1 jednoduchým způsobem

Většina domácností nechá vajíčka v lednici přesně v poloze, v jaké dorazila z obchodu. Tedy oblou stranou...

Kolik si vydělá cukrářka v malé pekárně za měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit
Kolik si vydělá cukrářka v malé pekárně za měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit

Vyučit se cukrářkou trvá roky a je to práce, která začíná dávno před otevřením provozu. O to víc lidí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.