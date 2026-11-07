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Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží roky a jídlo pod ní dýchá

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Dennívýzva
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Čerstvý bochník pečlivě zabalíte do fólie a po pár dnech má gumovou kůrku a na spodku zelený povlak. Stále víc lidí proto chléb, sýr i načatou zeleninu balí do kousku...
Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží roky a jídlo pod ní dýchá

Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží roky a jídlo pod ní dýchá

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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