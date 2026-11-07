Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží roky a jídlo pod ní dýchá

Čerstvý bochník pečlivě zabalíte do fólie a po pár dnech má gumovou kůrku a na spodku zelený povlak. Stále víc lidí proto chléb, sýr i načatou zeleninu balí do kousku bavlny napuštěné voskem, který po umytí poslouží znovu. U mnoha potravin je to šikovný pomocník, u některých jídel ale nadělá víc škody než užitku.
Na chléb ano, na maso ne
Ubrousek je kus bavlněné nebo lněné látky napuštěný směsí včelího vosku, přírodní pryskyřice, například borovicové, a rostlinného oleje, obvykle jojobového nebo kokosového. Teplem dlaní vosk změkne, látku pak přitlačíte kolem půlky citronu nebo přes okraj misky a po vychladnutí drží tvar. Ubrousky dnes seženete v běžných obchodech a zájem o ně roste. Slovenská značka Peelo podle vlastních údajů zveřejněných v dubnu 2025 oslovila za šest let na trhu přes 40 000 domácností, mezi nimi i české.
Nejlépe se osvědčí u chleba a pečiva. Chléb pořád odpařuje vlhkost. Neprodyšná fólie ji nepustí ven, takže se usadí na kůrce, a právě tam pak plíseň začíná. Pod voskovanou látkou zůstane kůrka suchá, protože část vzduchu i páry projde ven, a vlhkost se tak nemá kde hromadit. Odtud pochází přirovnání, že jídlo pod ubrouskem dýchá, i když vzduch jím prochází jen omezeně.
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Ubrousek se hodí také na tvrdé sýry, celé i nakrojené ovoce a zeleninu, bylinky nebo svačinu do práce. Poslouží i jako víčko na misku se salátem nebo na otevřenou sklenici. V lednici mu nic nehrozí.
Voskovaný ubrousek se osvědčí u tvrdých sýrů, ovoce, zeleniny i bylinek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde jeho možnosti končí
Na některá jídla se ubrousek nehodí:
syrové maso a ryby, protože ubrousek nejde umýt tak horkou vodou, aby se zbavil choroboplodných zárodků, horké jídlo a pečivo čerstvě z trouby, protože se na nich vosk taví, mastná a olejnatá jídla, třeba smažené řízky, protože z nich ubrousek nasaje tuk a pak se hůř lepí, jídlo pro kojence a lidi s oslabenou imunitou, na které stejně jako na syrové maso nedoporučila ubrousky používat spotřebitelská organizace Consumer NZ po laboratorním testu v roce 2019.
Kanadský výrobce Abeego sám radí dávat syrové maso, mastné a horké jídlo do nádoby, do sáčku do mrazáku nebo do alobalu. Jídlo v ubrousku neohřívejte v mikrovlnce ani v troubě a do myčky ho nedávejte. Při nákupu si u výrobce ověřte, že jsou materiály určené pro styk s potravinami.
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Horká voda by vosk rozpustila. Ubrousek proto myjte ve studené nebo nanejvýš vlažné vodě s jemným prostředkem na nádobí a měkkou houbičkou, pak ho nechte volně uschnout. Skladujte ho v chladu a suchu, dál od sporáku.
Že takové mytí ubrousek dokonale nevyčistí, ukázal v září 2019 laboratorní test novozélandské spotřebitelské organizace Consumer NZ: mikroby našel na jednou použitém i na zhruba půl roku používaném ubrousku, na starším výrazně víc, přestože se oba myly podle návodu.
Studie kanadského institutu BCIT z roku 2019 zase ukázala, že po mytí studenou vodou zůstávají na ubrousku zbytky jídla. Autoři radí vyhradit každý ubrousek jednomu druhu potravin a označit si ho, třeba jeden na chléb a druhý na sýr.
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Při správné péči ubrousek obvykle vydrží kolem jednoho roku, podle toho, jak často ho používáte. Slovenský výrobce Peelo u svých ubrousků uvádí víc než dva roky a stovky použití.
Kdo chce vědět, jestli ubrousek ještě slouží, ať ho podrží proti světlu: kde vosk zmizel, látka prosvítá. Jídlo v takovém ubrousku vydrží kratší dobu, protože propouští víc vzduchu. Část výrobců pak radí převoskování. Ubrousek položený na pečicím papíru posypete trochou nadrobeného včelího vosku a necháte ho krátce rozpustit v troubě. Výrobce Včelobal uvádí 60 °C na 3 minuty, kdežto Abeego domácí převoskování nedoporučuje a radí ubrousek vyměnit.
Fólie se použije jednou a v přírodě se rozkládá stovky let. Dosloužilý ubrousek stačí rozstříhat a dát na kompost, případně vám poslouží jako podpalovač na oheň.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/lide-prestavaji-kupovat-levne-plastove-sacky-a-krabicky-jedna-alternativa-neabsorbuje-pachy-a-nezabarvi-se, https://cc.cz/voskove-ubrousky-jako-nahrada-plastovych-sacku-slovenske-peelo-bojuje-proti-jednorazovym-obalum/, https://www.consumer.org.nz/articles/how-hygienic-are-beeswax-cloths, https://ucanr.edu/blog/preservation-notes-san-joaquin-master-food-preservers/article/beeswax-food-wraps-possible, https://journals.bcit.ca/index.php/ehj/article/view/42, https://www.arecenze.cz/clanky/recenze-obalu-na-potraviny-vcelobal/, https://abeego.com/blogs/kfa/how-long-does-abeego-last, https://www.startitup.sk/vcelobal-na-trh-priniesol-ekologicku-formu-obalov-su-vyrobene-len-z-prirodnych-surovin/, https://abeego.com/blogs/kfa/beeswax-vs-plastic-wrap, https://cc.cz/slovaci-uci-i-cechy-nahrazovat-plasty-voskovymi-ubrousky-po-sesti-letech-firmu-prodavaji/, https://peelo.sk/, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-meni-potravinovou-folii-za-tuhle-opakovane-pouzitelnou-vec-jidlo-v-ni-vydrzi-cerstve-mnohem-dele-a-usetri-stovky-rocne