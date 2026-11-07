Tuhle věc nikdy nepřikrývejte pokličkou. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to chutná rozvařeně

Voda se vaří, těstoviny jsou v hrnci a vy si na chvilku odskočíte k lednici. Vtom se od sporáku ozve syčení a po plotně už stéká bílá pěna. Přikrýt hrnec s vařícími se těstovinami je v mnoha domácnostech automatický zvyk. Na lepkavé a rozvařené večeři může mít svůj podíl právě on.
Co se děje ve vroucí vodě
Zakalená voda a pěna k vaření těstovin patří. Těstoviny při něm uvolňují škrob, což je úplně normální projev a nic jste nepokazili.
Škrob spolu s bílkovinami z těstovin obalí bublinky páry. Podobně jako saponát je tím zpevní, takže na hladině nepraskají a zůstávají. Roste z nich pěnová čepice a pára zespodu ji zvedá stále výš, dokud nepřepadne přes okraj hrnce.
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Nejbouřlivější je to hned po vložení těstovin. Každý kousek těstovin je další místo, kde mohou bublinky vznikat. Spousta nových ploch najednou rozjede var mnohem divočeji než samotné dno hrnce.
Pod pokličkou pěna přeteče dřív
Poklička zadrží páru a celý proces tím ještě urychlí. Voda s těstovinami pod ní snadno překypí, zasyčí na plotně a vy pak místo jídla drhnete připečený škrob.
Přetéct může i odkrytý hrnec, pokud je oheň příliš silný. Po vložení těstovin proto plotnu trochu ztlumte a obsah promíchejte.
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Samotná poklička konzistenci těstovin spíš nemění. Rozvaření a slepení mají na svědomí hlavně věci, o které pod ní přijdete.
Těstoviny je potřeba často míchat, jinak se slepí k sobě navzájem i ke dnu. S pokličkou se ale míchá nepohodlně, takže to člověk dělá méně často. Pod pokličkou navíc chybí přehled. Nevidíte, jestli těstoviny už změkly, a nenapadne vás jednu vylovit a ochutnat.
Kdo těstoviny během vaření často míchá a ochutnává, snáz je slije ve chvíli, kdy jsou pevné na skus. Ilustrační foto. Zdroj: Klaus Nielsen / Pexels.
Snadno tak promeškáte chvíli, kdy jsou al dente, tedy pevné na skus. Těstoviny bublají déle, než mají, a na talíři pak skončí měkké a lepivé.
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Úplně ji schovávat nemusíte. Při ohřevu vody pomáhá, protože pára neuniká a voda se dřív dostane k varu. Jakmile do vroucí vody vsypete těstoviny, pokličku sundejte a vařte odkryté až do konce.
Opačné pravidlo platí u takzvaného pasivního vaření. Těstoviny se vaří 2 minuty, potom se plotna vypne, hrnec se přiklopí a těstoviny v něm dojdou po dobu uvedenou na obalu. Metodu zveřejňuje výrobce Barilla a v roce 2022 ji propagoval italský fyzik Giorgio Parisi, laureát Nobelovy ceny za rok 2021. O pokličce tak rozhoduje hlavně to, jestli plotna ještě hřeje.
Situace Poklička Proč Ohřev vody před vložením těstovin ano voda se dřív dostane k varu Vaření na zapnuté plotně ne voda snadno překypí, nejde míchat ani hlídat Pasivní vaření s vypnutou plotnou ano, je nutná těstoviny dojdou v horké vodě Přečtěte si také: Cukrářka radí Češkám: máslo do cukroví nikdy nedávejte rovnou z lednice. Udělejte s ním 1 věc a těsto nepraskne
„Uvaří se i při 90 stupních. Poklička je základ,“ napsal Parisi na Facebooku, jak jeho slova v češtině citovala CNN Prima News. O námitkách italských kuchařů psal v září 2022 deník La Repubblica: podle nich jsou takto uvařené těstoviny gumové. Pasivní vaření proto berte jako výjimku, kterou si můžete vyzkoušet.
Postup pro pevné těstoviny
Sáhněte po dost velkém hrnci. Obvykle se počítá 1 litr vody na 100 g těstovin, protože v malém hrnci voda snáz překypí a těstoviny se lepí. Vodu pořádně osolte a těstoviny vsypte až do prudkého varu, který pomáhá, aby se uvařily rovnoměrně. Pak sundejte pokličku, ztlumte plotnu a míchejte.
Dobu vaření odvoďte z obalu, ale ke konci těstoviny ochutnávejte. Hotové jsou ve chvíli, kdy jsou na skus.
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Těsně před scezením si odeberte trochu vody z vaření. Škrob v ní zahustí omáčku a pomůže jí přilnout. Studenou sprchu pod kohoutkem si po scezení odpusťte. Škrobový povlak na povrchu těstovin je přesně to, co omáčku udrží na místě.
Zdroje: https://www.mashed.com/1162093/why-its-a-mistake-to-cover-pasta-while-boiling-it, https://www.thetakeout.com/2015517/big-pasta-mistake-covering-pot/, https://www.barilla.com/en-us/help-with/pasta-kitchen-tips/how-to-cook-pasta, https://cnn.iprima.cz/poklicku-na-hrnec-a-vypnout-plyn-radi-nobelista-s-varenim-pasty-sklidil-kritiku-kucharu-185905, https://www.thenakedscientists.com/node/197368, https://www.foodrepublic.com/1467578/white-foam-starch-pasta-explained/, https://techsvet.cz/?p=242596, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-testoviny, https://selectra.co.uk/energy/news/passive-cooking-pasta-hob-switched-off-energy-saving, https://www.tastingtable.com/870130/the-real-reason-you-shouldnt-keep-the-pot-covered-when-making-pasta