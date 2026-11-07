Zapomeňte na bělidlo. Žlutý nános v záchodě povolí přes noc tahle věc za pár korun

Po pořádné dávce bělidla vypadá záchod jako nový. Mísa září a člověk má pocit, že je hotovo. Jenže za pár dní se pod okrajem objeví tentýž nažloutlý pruh a na řadu přijde další lahev. Přitom stačí jedna noc a prášek, který možná máte doma v kuchyni.
Proč se žlutý pruh vrací
Žlutý až hnědý povlak je močový kámen. Vzniká, když se vápník z tvrdé vody ve splachovací nádržce spojí se složkami moči. Je to tedy minerál, kterého se běžné vybělení nezbaví.
Chlorové bělidlo na takové usazeniny nezabírá. Mnohdy nezmění vůbec nic a skvrnu může i ztmavit. Nanejvýš umí usazeninu zesvětlit do barvy porcelánu. Kámen pod tím zůstává, a proto je pruh za pár dní zase vidět.
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Bělidlo navíc nemusí svědčit ani keramice. Prodejce koupelnového vybavení varuje, že přípravky s chlornanem sodným ji mohou poškodit, a jeden výrobce záchodů v návodu k řadě se speciální povrchovou úpravou vylučuje koncentrované chlorové čističe. Které konkrétní chlorové přípravky zdroje zmiňují, najdete v odkazech pod článkem.
S chlorem nikdy, ani po sobě
Na kámen platí kyselina. Kyselinu citronovou ani ocet ale nikdy nekombinujte s chlorovým přípravkem. Při jejich setkání vzniká jedovatý plynný chlor, který poškozuje dýchací cesty a plíce. Na štítku běžného bělidla s chlornanem sodným je proto výstraha, aby se nepoužívalo společně s jinými výrobky, protože může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Olga Ryparová, která chemii přibližuje veřejnosti v projektu Olinium, to pro CNN Prima NEWS shrnula tak, že „cokoliv, co obsahuje kyselinu […] v reakci s chlornanem vytvoří plynný chlor“.
Mísu po chlorovém gelu nebo bělidle nejdřív několikrát propláchněte a vyvětrejte. Kyselinu do ní nasypte až potom. Nejbezpečnější je oba přípravky v jednom úklidu vůbec nestřídat.
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Výpary dráždí dýchací cesty, člověk kašle a těžko se mu dýchá. Při prvních potížích hned odejděte z koupelny. Vážné případy jsou ojedinělé, ale končí sledováním v nemocnici. S akutní otravou poradí Toxikologické informační středisko při VFN Praha na čísle +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402.
Proč zrovna kyselina citronová
Minerál rozpustí kyselina a stačí k tomu docela mírná. Kyselina citronová si poradí s vodním i močovým kamenem a sanitární keramice obvykle neublíží. Návod jednoho výrobce k jeho sprchovému WC ji mezi slabě kyselými čističi povoluje, ovšem jen tekutou a nejlépe ředěnou. Práškové čističe tentýž návod nepovoluje.
Na vodní i močový kámen stačí mírná kyselina citronová, která sanitární keramice obvykle neublíží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V e-shopech stojí půlkilové balení kyseliny citronové 64 Kč a kilové 139 Kč, a to podle cen k listopadu 2026. Sto gramů tak vyjde zhruba na 13 až 14 Kč a na jedno čištění stačí pár lžic.
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Celý postup je jednoduchý:
Natáhněte si gumové rukavice. Prášek dráždí oči a může dráždit i dýchací cesty, proto prach nevdechujte a při zasažení oka ho vyplachujte vodou. Večer nasypte do mísy 2 až 4 lžíce kyseliny citronové. Na silnější nános použijte víc. Nechte ji působit přes noc. Záchod mezitím nepoužívejte a nesplachujte. Ráno nános projeďte štětkou a teprve potom spláchněte.
Kyselina nepatří na mramor, přírodní kámen a podobně citlivé povrchy. Pokud si nejste jistí, z čeho je třeba obklad kolem záchodu nebo parapet, vyzkoušejte ji nejdřív na nenápadném místě.
Kyselina usazeninu přes noc změkčí, drhnutí vás ale nemine. Čím déle působí, tím lepší je výsledek. Silný nebo starý nános napoprvé povolit nemusí, a pak postup jednoduše zopakujte.
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Kdo kyselinu doma nemá, může do mísy nalít bílý ocet a nechat ho působit několik hodin nebo přes noc. Zahřátý zabere rychleji. Oblíbený trik s colou má na usazeniny jen slabý účinek, na odolný kámen nestačí a vědecky podložený není.
Podle německého časopisu Öko-Test, který v roce 2025 testoval čističe na WC, není k běžnému čištění záchodu potřeba agresivních kyselin, jako je chlorovodíková nebo mravenčí. Německá spotřebitelská poradna na močový kámen doporučuje kyselinu citronovou nebo octový čistič.
Jak žlutému pruhu předejít
Aby se kámen nevracel, čistěte mísu aspoň jednou týdně a nezapomínejte na místo pod okrajem. Moč, která v míse zůstane stát, dává kameni čas usadit se a ztvrdnout. Důkladné spláchnutí po každém použití mu tenhle čas bere.
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V oblastech s tvrdou vodou kámen přibývá rychleji, a tam se vyplatí zvážit změkčovač.
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