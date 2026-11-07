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Zapomeňte na bělidlo. Žlutý nános v záchodě povolí přes noc tahle věc za pár korun

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Dennívýzva
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Po pořádné dávce bělidla vypadá záchod jako nový. Mísa září a člověk má pocit, že je hotovo. Jenže za pár dní se pod okrajem objeví tentýž nažloutlý pruh a na...
Zapomeňte na bělidlo. Žlutý nános v záchodě povolí přes noc tahle věc za pár korun

Zapomeňte na bělidlo. Žlutý nános v záchodě povolí přes noc tahle věc za pár korun

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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