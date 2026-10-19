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Vlakem z Brna do Vyškova? Příští dva týdny to nepůjde

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Cestující na trati z Brna do Vyškova si od příštího týdne musí počítat s komplikacemi. Ve středu 21. října odpoledne odstartuje dvoutýdenní výluka, která…
vlak

vlak

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 06:35

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