Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. říjnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října
OnePlus patřilo dříve mezi nadějné značky a navíc zde byla velmi silná komunita fanoušků. Tyto časy jsou...
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Google Fotky postupně bobtnají a nabízí čím dál více dodatečných funkcí, jenže ne všechny jsou dostupné po...
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