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Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října

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Firma Vivo potvrzuje brzké vydání nového modelu nesoucího označení V80, který v portfoliu doplní měsíc starého zástupce s názvem V80 Lite. Přímé srovnání sice odhaluje...
Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října

Vivo V80 do střední třídy přijde už 6. října

Zdroj: Vivo V80 | Zdroj: Vivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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