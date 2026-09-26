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Jeden zásah nůžkami v září a petúnie znovu nasadí poupata jako na začátku léta. Kdo to neudělá včas, přijde o celý podzim

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Aby byly petunie a surfinie opravdu krásné až do příchodu chladného počasí, musíte je právě teď správně zastřihnout. Podpoříte tak tvorbu poupat.
Petúnie vás svou krásou potěší po celý podzim, chce to jen správné prostřihávání

Petúnie vás svou krásou potěší po celý podzim, chce to jen správné prostřihávání

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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