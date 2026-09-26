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Karlovy Vary si pohoršily v rizikovosti hospodaření, zvýšily ale rezervy

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Hospodaření města Karlovy Vary bylo podle údajů nevládní organizace Hlídač státu v uplynulém volebním období více rizikové. V indexu klíčových rizik si pohoršily nejvíc z krajských měst.
Karlovy Vary si pohoršily v rizikovosti hospodaření, zvýšily ale rezervy

Karlovy Vary si pohoršily v rizikovosti hospodaření, zvýšily ale rezervy

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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