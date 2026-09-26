Karlovy Vary si pohoršily v rizikovosti hospodaření, zvýšily ale rezervy

Rozpočet Karlových Varů se ale loni dostal do přebytku a zvýšily se i rezervy města, a to nejrychleji z krajských měst. Celkově ale město zůstává v horní polovině srovnávaných krajských měst se známkou B.
Hlídač státu srovnává a hodnotí krajská města z více pohledů, rizikovosti jejich hospodaření, výše schodků či přebytků i kvality života. Časově pak vývoj srovnává s předešlým volebním obdobím.
„Karlovy Vary jako jediné krajské město obrátily svůj rozpočet z minusu do plusu. Rozpočet loni skončil v přebytku 106 milionů korun a peníze na účtech se za čtyři roky zvýšily z 477 milionů na 1,28 miliardy korun, tedy zhruba na 2,7násobek. Šlo o nejrychlejší růst mezi krajskými městy. V Indexu kvality života jsou Karlovy Vary 117. z 206 hodnocených území, v Indexu prosperity je mikroregion na 140. místě,“ uvádí hodnotící zpráva Hlídače státu.
Organizace také hodnotí, zda města transparentně zveřejňují smlouvy. I podle tohoto ukazatele jsou na tom Karlovy Vary dobře, když neuvedly cenu jen u jednoho procenta zveřejněných smluv. V předchozím období to bylo 2,1 procenta. V obou volebních obdobích jde o nejnižší podíl mezi krajskými městy. Například Praha se pohybuje kolem osmi procent.
Největší jednotlivá smlouva Karlových Varů měla hodnotu zhruba čtyři miliardy korun. Mezi soukromými dodavateli dominovala podle objemu odpadářská společnost AVE CZ odpadové hospodářství s kontrakty přibližně za dvě miliardy korun.
Nejhorší známka pro dopravní podnik
Pod Karlovy Vary spadá 38 městských firem, příspěvkových organizací a dalších subjektů. Nejhůře z nich dopadl Dopravní podnik Karlovy Vary se známkou C, tedy o stupeň horší, než má radnice. Naopak Karlovarské městské divadlo a Správa lázeňských parků obdržely nejlepší možnou známku A.
Objemem smluv dominuje právě Dopravní podnik Karlovy Vary se 412 smlouvami za 22 miliard korun, tedy s objemem vyšším, než má samotná radnice. Následují Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary s 989 smlouvami za 531 milionů korun a Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád s 384 smlouvami za celkem 208 milionů korun.
Index kvality života prudce kolísá
Podle Indexu kvality života projektu Obce v datech skončily Karlovy Vary v roce 2025 na 117. místě z 206 hodnocených území. Proti roku 2024 si polepšily o 55 příček, proti roku 2021 o 13 míst. Jejich pořadí ale prudce kolísá: v roce 2023 byly 99., o rok později až na 172. místě.
Hůře si vedou v Indexu prosperity projektu Silnější regiony. Karlovarský mikroregion v něm v roce 2026 obsadil 140. místo z 206. Hodnocení zohledňuje například ekonomickou situaci, zdraví, demografický vývoj nebo možnosti trávení volného času. Karlovy Vary jsou jediným krajským městem, které v prosperitě vychází hůř než v kvalitě života.