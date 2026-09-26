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Jak jednotlivá znamení říkají „mám tě ráda“, aniž by to skutečně řekla

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Jedno ti přinese polévku, protože jsi nachlazená. Druhé ti pošle čtrnáct memů. Třetí opraví skříňku, o které ses zmínila před měsícem, a čtvrté tě vezme na výlet, aniž by vysvětlilo, že tím právě vyjadřuje city. Láska má dvanáct velmi odlišných přízvuků.
Jak jednotlivá znamení říkají „mám tě ráda“, aniž by to skutečně řekla

Jak jednotlivá znamení říkají „mám tě ráda“, aniž by to skutečně řekla

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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