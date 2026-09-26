Může vás soud donutit prodat nemovitost? Kdy o nemovitosti rozhodne za vás

Vlastníte dům, byt nebo třeba polovinu chalupy a máte pocit, že bez vašeho souhlasu se s nemovitostí nemůže nic stát? Ne vždy to tak úplně platí. Existují situace, kdy může o dalším osudu nemovitosti rozhodnout soud a výsledkem může být i její prodej. Nejčastěji se to týká sporů mezi spoluvlastníky, dluhů nebo insolvence. Rozhodně ale neplatí, že by soud mohl komukoli jen tak nařídit, aby svůj dům prodal.
Soud na nemovitost sáhnout může, ale pouze za určitých podmínek. Zdroj: Pixabay Když se rodina kvůli domu nedohodne
Velmi častý scénář nastává po dědictví. Třeba tři sourozenci zdědí dům po rodičích. Jeden by si ho chtěl nechat, druhý ho chce prodat a třetí se odmítá na čemkoli domluvit. Taková situace se může táhnout dlouhé měsíce, nebo i roky. Český zákon ale vychází z toho, že nikdo nemusí ve spoluvlastnictví zůstávat navždy. Pokud dohoda není možná, může se některý ze spoluvlastníků obrátit na soud a požádat o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.
Nestačí říct: „Já dům prodat nechci“
Právě tady bývá časté překvapení. Pokud například dva sourozenci zdědí dům každý z poloviny a jeden kategoricky odmítá prodej, neznamená to, že může druhého ve spoluvlastnictví držet neomezeně dlouho.
Druhý spoluvlastník se může obrátit na soud. Ten následně rozhodne nejen o samotném zrušení spoluvlastnictví, ale také o jeho vypořádání. Nejvyšší soud dlouhodobě potvrzuje, že zákon stanoví určité pořadí řešení: nejprve se zkoumá možnost rozdělení věci, následně její přikázání některému ze spoluvlastníků za náhradu a až poté přichází na řadu prodej. Zjednodušeně řečeno samotný nesouhlas jednoho majitele nemusí prodeji společné nemovitosti zabránit.
Problémy často vznikají mezi sourozenci. Zdroj: Pixabay Prodej může přijít také kvůli dluhům
Úplně jinou situací je exekuce. Pokud vlastník nemovitosti neplní své dluhy a jsou splněny zákonné podmínky, může být exekuce provedena také prodejem jeho nemovitosti. V takovém případě se nemovitost zpeněží, typicky v dražbě a z výtěžku se následně uspokojují pohledávky věřitelů podle zákonných pravidel. Samotný prodej v exekučním řízení provádí soudní exekutor.
Neznamená to ovšem, že každý nezaplacený účet automaticky vede k dražbě domu. Exekuční řízení má svá pravidla a význam hraje například výše dluhu, další majetek dlužníka, i přiměřenost zvoleného způsobu exekuce.
Nemovitost může být prodána i v insolvenci
Prodej domu, nebo bytu může přicházet v úvahu také při insolvenci. Nemovitost, která je součástí majetkové podstaty dlužníka, může být za zákonných podmínek zpeněžena. Insolvenční zákon umožňuje mimo jiné veřejnou dražbu, prodej podle pravidel občanského soudního řádu, nebo prodej mimo dražbu.
Ani zde však neplatí jednoduché pravidlo, že člověk v oddlužení automaticky přijde o bydlení. U některých forem oddlužení existuje ochrana takzvaného přiměřeného obydlí. Pokud jeho hodnota nepřesáhne zákonem stanovenou hranici, nemusí být za určitých podmínek vydáno insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Jiná situace může nastat například tehdy, pokud je nemovitostí zajištěn dluh vůči věřiteli, typicky hypotéka.
Co když je dům zatížen hypotékou?
Samotná hypotéka samozřejmě neznamená, že soud nařídí prodej domu. Pokud však dlužník přestane úvěr splácet, banka jako zajištěný věřitel může za splnění zákonných podmínek usilovat o uspokojení svého dluhu právě ze zastavené nemovitosti. Podobná situace může nastat také v insolvenci, kde jsou zajištění věřitelé zpravidla uspokojováni z výtěžku prodeje majetku, který sloužil jako zajištění jejich pohledávky.
O dům můžete přijít například při nesplácení hypotéky. Zdroj: Pixabay Soudní prodej bývá až krajním řešením
U sporů mezi spoluvlastníky je proto zpravidla výhodnější pokusit se najít dohodu ještě před podáním žaloby. Prodej na běžném realitním trhu totiž dává majitelům větší kontrolu nad cenou, termínem i výběrem kupujícího. Pokud se spor dostane před soud, o způsobu vypořádání už nerozhodují pouze samotní vlastníci. Výsledkem může být i řešení, se kterým jeden z nich původně vůbec nesouhlasil.
Zdroj: ceska-justice.cz, i kurzy.cz, novinky.cz