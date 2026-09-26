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Většina lidí nosí sluchátka do uší špatně a přichází o basy i potlačení hluku. Stačí změnit jednu věc, rozdíl je okamžitý

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Německý testovací magazín IMTEST došel k závěru, že většina uživatelů bezdrátových špuntů je nosí špatně. Stačí přitom změnit jediné: fit.
Bezdrátové sluchátko, vkládání do ucha

Bezdrátové sluchátko, vkládání do ucha

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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