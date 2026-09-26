Lepší film v televizi tento týden neuvidíte: V neděli v 17:45 vysílá Nova Cinema hvězdnou komedii

Dva blbci, jeden kufřík a cesta do Aspenu
Kultovní komedií, o které je řeč, je samozřejmě Blbý a blbější (v originále Dumb and Dumber). V režii bratrů Petera a Bobbyho Farrellyových se v hlavních rolích představili Jim Carrey jako Lloyd Christmas a Jeff Daniels v roli Harryho Dunnea. Tajemnou krásku Mary Swanson si zahrála Lauren Holly.
Příběh sleduje dva spolubydlící s extrémně omezeným intelektuálním obzorem, jejichž největším životním snem je otevřít si specializovaný obchod s červy. Osud je však vrhne na šílenou cestu, když na letišti najdou tajemný kufřík. Ten tam záměrně zanechala záhadná kráska, do které se Lloyd okamžitě bezhlavě zamiloval. Poháněni naivní touhou po spravedlnosti a lásce se vydávají napříč kontinentem do mrazivého horského letoviska Aspen, aby zavazadlo vrátili.
Netuší však, že obsah kufříku skrývá nebezpečné tajemství a v patách jim kráčí stíny nelítostného zločineckého podsvětí. Jejich absolutní nevědomost a čistá hloupost se tak stávají nečekanou zbraní proti hrozbám, které na ně číhají na každém kroku. Film je mistrovským důkazem, že někdy může být nevinná tupost silnější než jakákoli rafinovanost.
Zlomený zub, improvizace a šok Jeffa Danielse: Zákulisní příběhy, které musíte znát
Kolem filmu dodnes koluje řada mýtů. Jedním z největších je legendární zlomený zub Lloyda Christmase. Často se šíří nepravdivá informace, že si Jim Carrey nechal přední zub zlomit nebo zbrousit speciálně kvůli roli. Skutečnost je mnohem prostší – herec si zub zlomil již v dětství při rvačce na základní škole a pro roli Lloyda si pouze nechal dočasně sejmout svou stávající zubní korunku.
Natáčení provázela neuvěřitelná atmosféra plná improvizace. Legendární scéna, kdy se Lloyd ptá Harryho, zda chce slyšet „nejotravnější zvuk na světě“, vůbec nebyla ve scénáři. Jim Carrey ji vymyslel přímo během ostrého záběru. Upřímné zděšení a šok ve tváři Jeffa Danielse je tak naprosto reálnou reakcí, kterou kamera zachytila bez jakéhokoli varování.
Jeff Daniels přitom málem roli vůbec nehrál. Jeho agenti ho den před kostýmní zkouškou zoufale přemlouvali, aby od podepsané smlouvy okamžitě odstoupil. Tvrdili, že role takového hlupáka navždy zničí jeho těžce vybudovanou reputaci vážného dramatického herce. Daniels je však neposlechl, roli přijal – a film jeho kariéru naopak vystřelil do zcela nových výšin. Dnes na toto rozhodnutí vzpomíná jako na jedno z nejlepších ve své kariéře.
Tři filmy na prvním místě v jednom roce: Jim Carrey píše historii Hollywoodu
Díky obrovskému úspěchu Blbého a blbějšího dosáhl Jim Carrey historického milníku. Stal se vůbec prvním hercem v historii Hollywoodu, jehož tři filmy v jednom kalendářním roce debutovaly na prvním místě amerického žebříčku tržeb. Těmito třemi hity byly snímky Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Maska a právě Blbý a blbější. Rok 1994 tak definitivně potvrdil Carreyho jako krále komedie devadesátých let.
Film se stal absolutním kultovním fenoménem své doby a dokázal, že někdy stačí dva skvělí herci, absurdní humor a odvaha jít proti všem konvencím.
Pokud si chcete tento nestárnoucí klenot americké kinematografie připomenout a zažít nefalšovanou nostalgii devadesátých let, máte jedinečnou příležitost. Snímek plný absurdních situací, skvělých hereckých výkonů a nezapomenutelných hlášek se vrací na české obrazovky. Nenechte si ujít toto bláznivé dobrodružství, které vás zaručeně zbaví nedělní melancholie a rozesměje k slzám. Sledujte Blbý a blbější na stanici Nova Cinema v neděli 27. září 2026, přesně v 17:45.
Zdroje článku: mentalfloss.com, csfd.cz, people.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá