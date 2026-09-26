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Lepší film v televizi tento týden neuvidíte: V neděli v 17:45 vysílá Nova Cinema hvězdnou komedii

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Nechte se unést filmem, který vás rozesměje k slzám. Na obrazovky se vrací komedie s rozpočtem 17 milionů dolarů, přičemž jeden herec sám inkasoval 41 % všech peněz. Jeho agenti ho den před natáčením zoufale přemlouvali, aby od role odstoupil – tvrdili, že ho zničí. Místo toho vznikl absolutní kultovní fenomén 90. let.
Lepší film v televizi tento týden neuvidíte: V neděli v 17:45 vysílá Nova Cinema hvězdnou komedii

Lepší film v televizi tento týden neuvidíte: V neděli v 17:45 vysílá Nova Cinema hvězdnou komedii

Zdroj: archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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