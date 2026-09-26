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Paliva na jihu Čech dále zdražují, vláda v říjnu ceny zastropuje

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Paliva u jihočeských čerpacích stanic dále zdražují. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 45,75 Kč, před týdnem byl o 1,60 koruny levnější.
Paliva na jihu Čech dále zdražují, vláda v říjnu ceny zastropuje

Paliva na jihu Čech dále zdražují, vláda v říjnu ceny zastropuje

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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