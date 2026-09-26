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Člověk ví, že zemře. Možná právě proto staví pyramidy, hledá elixír života a sleduje dokumenty o vraždách

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Dennívýzva
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Žádný jiný problém jsme neřešili tolika způsoby. Mrtvé jsme ukládali do hrobů, mumifikovali, prosili bohy o další život, hledali nápoj nesmrtelnosti, vystavovali popravy davům a dnes po večerech sledujeme seriály o sériových vrazích. Smrt nás děsí. Jenže právě proto od ní zřejmě nedokážeme odtrhnout pozornost.
Člověk ví, že zemře. Možná právě proto staví pyramidy, hledá elixír života a sleduje dokumenty o vraždách

Člověk ví, že zemře. Možná právě proto staví pyramidy, hledá elixír života a sleduje dokumenty o vraždách

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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