VOD tipy: Páté Toy Story, český romantický hit i hvězdná komedie

Nevíte, jakými tituly si zpestřit následující prodloužený víkend? Streamovací platformy naštěstí přicházejí s tučnou nadílkou novinek, mezi nimiž nechybí česká komedie, úspěšný animák ani jedna zatraceně lákavá seriálová novinka.
Staří přátelé Woody Harrelson a Matthew McConaughey spojili síly u dalšího seriálu. Tentokrát ale nepůjde o nový Temný případ, ale komediální novinku z dílny Apple TV, v níž si zahrají sami sebe a rozvinou jednu hojně diskutovanou teorii – co když jsou velcí herečtí přátelé díky dávnému úletu jejich rodičů opravdoví bratři? Bláznivé pátrání se správně uvolněnou hereckou dvojicí může začít.
Na HBO Max v sobotu dorazí retro ohlédnutí za 60. léty a motorkářským gangem Vandals. Kathy (Jodie Comer) se zamiluje do charismatického motorkáře Bennyho (Austin Butler) a stane se jeho manželkou. O jeho pozornost se ovšem musí dělit zejména s lídrem gangu Johnnym (Tom Hardy). Původně závodní klub navíc začne postupně rozšiřovat své aktivity a touha motorkářů po svobodě se malinko vymkne.
Na Netflix dorazila česká romantická komedie Po večerce. Vladimír Polívka se v ní představí coby vyhořelý manažer, jenž po svém otci převezme vedení dětského tábora. To ale není tak snadný džob, jak si zpočátku myslel. Musí se totiž potýkat s nespokojenými zaměstnanci, technickými problémy, dětmi a také svou bývalou dětskou láskou Anežkou, která přijede na tábor provést hygienickou kontrolu. Netrvá to však dlouho a mezi ním a bývalou láskou to začne zase jiskřit.
Na Disney+ můžete dětem pustit páté Toy Story, v němž se Woody, Buzz Rakeťák, kovbojka Jessie a ostatní oblíbené hračky postaví svému dosud největšímu nepříteli, moderním technologiím v čele s tabletem Žabletkou. Když se jejich malá majitelka Bonnie začne více věnovat technologické novince, musí si oblíbení hrdinové vybojovat své místo na slunci. Mají staré dobré hračky v moderním světě ale ještě vůbec místo?
Mrazivý snímek od Netflixu se zaměřuje na život nechvalně známého teroristy Teda Kaczynského, přičemž sleduje jeho proměnu z geniálního studenta Harvardu v labilního jedince, který po celých Spojených státech rozesílal od roku 1978 podomácku vyrobené bomby, jimiž zabil tři lidi a dalších 24 zranil. V hlavních rolích se objeví např. Russell Crowe či Shailene Woodley.
A Tom Hardy ještě jednou, tentokrát v druhé řadě drsné gangsterky Země gangů, kde bude v režii Guye Ritchieho opět řádit po boku Pierce Brosnana a Helen Mirren. Mocná rodina Harriganových musí řešit další problémy, jelikož ji začnou ohrožovat další rivalové, již by chtěli jejich mocné impérium rozcupovat na kusy. Po minulých událostech jsou však pošramoceny také vztahy uvnitř rodiny a nikdo neví, komu ještě může věřit.
Zdroje: Netflix, HBO Max, Disney+, SkyShowtime, Apple TV