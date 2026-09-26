Lahodné pečené kuře s křupavou kůžičkou jako ze skla: Než ho začnete péct, potřete ho touto 1 přísadou

provoní kuchyň, šťáva v Kuře pekáči bublá, jenže kůže po vytažení z trouby zůstane světlá a trochu gumová. Většinou za tím nestojí málo soli ani špatně zvolený pepř. Rozhoduje spíš obyčejná surovina ze spíže: prášek do pečiva. Na povrchu masa udělá drobnou chemickou práci, díky níž kůže rychleji vysychá, lépe hnědne a při jídle křupne. Kuřecí maso je víc než jen „to levné maso”
se často bere jako samozřejmost, ale nutričně na tom není vůbec špatně. Patří mezi bohaté zdroje Kuřecí maso kompletních bílkovin; ve 100 gramech kuřecích prsou je zhruba 31 gramů proteinu a tuku jen málo. Healthline uvádí kuře také jako dobrý zdroj vitamínu B3 (niacinu), který souvisí s normální funkcí nervové soustavy, a selenu, antioxidantu důležitého pro ochranu buněk před oxidačním stresem. Stehna a další tmavší části masa pak přidají ještě železo a zinek, tedy látky, kterých v libovém prsu tolik není. Recept na dokonale křupavé pečené kuře
Ingredience pro přípravu Celé kuře (případně stehna) – 1,5 až 1,8 kg Prášek do pečiva – 1 lžička Sůl – 1 lžička Pepř – podle chuti Česnek – 4 stroužky Máslo nebo sádlo – 2 lžíce Koření na pečené kuře – dle chuti Tymián nebo rozmarýn – pár větviček Postup přípravy pečeného kuřete s extra křupavou kůží
1. Kuře vybalte a
pečlivě osušte papírovými utěrkami, zvenku i uvnitř dutiny. Když na kůži zůstane voda, začne se v troubě nejdřív dusit ve vlastní páře. Výsledkem bývá bledý, měkký povrch.
2. Do malé misky nasypte
prášek do pečiva se solí a promíchejte. Tahle nenápadná směs stojí za křehkou, sklovitou kůží.
3. Směs vetřete po celém povrchu kuřete. Klidně rukama, pořádně i kolem stehen a v záhybech kůže. Množství ale nezvyšujte: jedna lžička na celé kuře stačí. Při větší dávce se může objevit nepříjemná, skoro mýdlová pachuť.
4. Kuře dejte
odležet do lednice bez zakrytí nejméně na 4 hodiny, ještě lépe přes noc. Studený vzduch kůži dál vysuší, což je u tohoto postupu žádoucí.
5. Troubu nastavte na
180 °C. Kuře položte do pekáče prsy nahoru, do dutiny vložte rozmáčknutý česnek a bylinky, posypte kořením dle chuti. Foto: Cooky.cz, Lahodné pečené kuře s křupavou kůžičkou jako ze skla
6. Pečte bez poklice a bez alobalu. Pára musí z pekáče odcházet, jinak se kůrka zbytečně zvlhčí.
7. Asi po 45 minutách potřete povrch
rozpuštěným máslem nebo sádlem. Nepodlévejte vodou přes kůži; vodnatý výpek ji dokáže rychle změkčit.
8. Na posledních 20 minut zvyšte teplotu na
210-220 °C, případně zapněte horký vzduch. Kůže začne výrazněji zlátnout a zpevní do křupava.
9. Po vytažení z trouby nechte kuře
10 minut odpočinout a teprve potom krájejte. Šťáva se v mase rozloží rovnoměrněji. Co jsme zjistili, když jsme to vyzkoušeli
Prášek do pečiva na kuřecí kůži zní na první poslech zvláštně, skoro jako kuchyňská zkratka, které se moc nechce věřit. Přesto jsme to v redakce dle rady Serious Eats zkusili, i když jen na kuřecích stehnech. A rozdíl je patrný už před pečením. Po noci v lednici je kůže suchá, místy až pergamenová, a v troubě se pak
chová úplně jinak než čerstvě osušené kuře.
Nezůstávají na ní světlé mapy, barva jde víc do rovnoměrné zlaté a při zakousnutí opravdu praskne. Z redakční zkoušky nám vyšlo hlavně jedno:
nepřeskakujte odležení přes noc. Dvě hodiny pomohou, ale není to ono. Kdo chce chuť posunout ještě o kus dál, může před pečením zasunout několik lístků tymiánu pod kůži nad prsíčky. Maso pak voní jemněji a hlouběji než po koření nasypaném jen zvenku.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Healthline, SeriousEats