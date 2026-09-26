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Mozek je plný „šumu“. Přesto jeho informační kapacita nemusí narážet na strop, jak se třicet let předpokládalo

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Stejný obraz, stejný neuron, stejný pokus – a pokaždé trochu jiná odpověď. Mozek není dokonale přesný elektronický obvod a jeho neurony jsou překvapivě „hlučné“. Právě tento šum měl podle vlivné teorie nakonec omezit množství informace, které dokáže velká skupina neuronů nést. Nová analýza ukazuje, že problém může být mnohem zajímavější.
Mozek je plný „šumu“. Přesto jeho informační kapacita nemusí narážet na strop, jak se třicet let předpokládalo

Mozek je plný „šumu“. Přesto jeho informační kapacita nemusí narážet na strop, jak se třicet let předpokládalo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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