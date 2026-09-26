Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady

Pod podzimním výletem za historií si možná i vy představíte návštěvu nějakého toho hradu na kopci, nejlépe takového, který je hojně navštěvovaný, a tudíž o zábavu tam nebude nouze. Máte-li rádi davy lidí, tak prosím, s chutí do toho, abyste to ještě stihli, než hrady zavřou své brány a ukončí letošní sezónu. V rámci pomalého cestování bych se vám ale pokusila nabídnout zajímavější alternativu. Co takhle vyrazit do zámeckého parku nebo arboreta? Na podzim, v záplavě barev, tam bude kouzelně. Proč právě do zámecké zahrady
Zámecké parky a arboreta nabízejí prostor pro klidné nadechnutí, pomalou chůzi, pozorování krajiny bez zbytečného spěchu. V dnešní době, kdy se pospíchá neustále,
je to přímo balzám na unavenou psychiku. Ony i ty sociální sítě dokážou pořádně vycucat z člověka energii. U historických pamětihodností bývají v hledáčku pozornosti hlavně ty pamětihodnosti – hrady a zámky, zatímco jejich bezprostřední okolí tolik netáhne. A když ano, tak jen zlomek návštěvníků. A přitom i ono dokáže toho hodně nabídnout. Stačí se jen dívat okolo sebe. Na podzim se listí barví do krásných barev, a ačkoliv již není takové teplo jako v létě, procházka po zahradě je stále příjemná. Zámecká zahrada v Holešově. Foto: Dan Šamánek, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Zámecká zahrada v Holešově
Barokní zámek v Holešově získal po rekonstrukci nový kabát a jeho prohlídkový okruh ukazuje to nejlepší, co na zámku můžete vidět. Bylo by ale škoda se nepodívat do rozlehlé zámecké zahrady, kterou
v roce 1717 nechal ve vrcholně barokním francouzském stylu přebudovat František Antonín z Rottalu. V jeho době musela být zahrada dokonalá – bohatě zdobený květinový parter, oranžérie, tvarované stromové stěny, bažantnice. To tu nyní chybí i proto, že vysoké náklady na udržování zahrady přiměly majitele panství k výraznému zjednodušení dekorativních prvků.
TIP: Nenápadná zřícenina hradu Louzek má slavnou minulost
Holešovská zámecká zahrada je první kompozicí v českých zemích podle vzoru francouzského krajináře
André Le Nôtre (1613-1700). Byl to on, kdo navrhl zahrady Versaillesského paláce.
Do dnešní doby se ale dochovala soustava tří vodních kanálů ve tvaru
Neptunova trojzubce, jež udiví svojí rozlohou. Unikátní je i soustava ovocných sadů se vzácným genofondem odrůd s kontinuitou do 16. století do současnosti. Jedná se o více než 50 odrůd ovoce. Arboretum Nový Dvůr
Arboretum Nový Dvůr se nachází asi 11 kilometrů od Opavy, a to v místní části obce Stěbořice. Zaujímá 23 hektarů zvlněné západní části Opavské nížiny. Pokud byste spočítali počet pěstovaných druhů rostlin,
došli byste k číslu 7 000, přičemž byste tu našli dřeviny pěti světadílů. Arboretum bylo založeno v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších parkových objektů ve Slezsku. Jeho vznik úzce souvisí s bývalým majitelem novodvorského panství, Quidem Riedlem (1878-1946), který vytvořil přírodně-krajinářský park s 500 druhy dřevin. Ten se stal základem současného arboreta. Vstup je zpoplatněný a bohužel do arboreta nesmějí psi. Podzámecká zahrada v Kroměříži
Arcibiskupský zámek v Kroměříži je obklopený zahradou, do které se celoročně dostanete zdarma, bohužel opět bez psů. Zahrada byla založena v roce 1509 a zaujímá rozlohu 53 hektarů. Původně to byla zelinářská a ovocnářská zahrada, později dostala
barokní vzhled. V 19. století se proměnila na krajinářský park s 200 druhy vzácných stromů z Evropy, Ameriky a Asie. Po zahradě volně pochodují pávi a další zvířata jsou ve zdejší minizoo. Zámecká zahrada ve Vizovicích
Vizovický zámek má také zajímavou zahradu.
Byla vybudována v 18. století jako anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou, který byl v 19. století přebudován do podoby přírodně-krajinářského parku v romantickém stylu. Ten je volně přístupný pro klidnou procházku a odpočinek. Najdete tu tvarované lipové špalíry a v dolní části menší rybník.
Zdroj: autorka, kudyznudy.cz, szm.cz, Náhledové foto: Zámecká zahrada ve Vizovicích. Foto: Bjalek Michal, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady
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