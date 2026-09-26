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Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady

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Pod podzimním výletem za historií si možná i vy představíte návštěvu nějakého toho hradu na kopci, nejlépe takového, který je hojně navštěvovaný, a tudíž o zábavu tam nebude nouze. Máte-li rádi davy lidí, tak prosím, s chutí do toho, abyste to ještě stihli, než hrady zavřou své brány a ukončí letošní sezónu. V rámci pomalého cestování bych se vám ale pokusila nabídnout zajímavější alternativu. Co takhle vyrazit do zámeckého parku nebo arboreta? Na podzim, v záplavě barev, tam bude kouzelně.
zámecká zahrada ve Vizovicích

zámecká zahrada ve Vizovicích

Zdroj: Foto: Bjalek Michal, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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