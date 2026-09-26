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PŘEHLED: Kam vyrazit? Svatého Václava na Vysočině připomenou mše i městské slavnosti

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Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou.
PŘEHLED: Kam vyrazit? Svatého Václava na Vysočině připomenou mše i městské slavnosti

PŘEHLED: Kam vyrazit? Svatého Václava na Vysočině připomenou mše i městské slavnosti

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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