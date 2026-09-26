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X nově zobrazí informaci, když viditelnost příspěvků omezí kvůli úřednímu požadavku

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Sociální síť X rozšiřuje svůj nástroj pro transparentnost informací – Under the Hood a nově uživatelům ukáže, zda jejich příspěvky získají menší dosah kvůli požadavku...
X nově zobrazí informaci, když viditelnost příspěvků omezí kvůli úřednímu požadavku

X nově zobrazí informaci, když viditelnost příspěvků omezí kvůli úřednímu požadavku

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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