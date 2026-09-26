Slané listové těsto s balkánským ajvarem: Recept na křupavé slané mlsání

u nás v lednici většinou najdete. Ne kvůli velkému plánování, spíš pro ty chvíle, kdy někdo napíše, že se staví, a do obchodu už se nikomu nechce. Slané Listové těsto čtverečky s ajvarem, salámem a sýrem jsou přesně tenhle typ rychlého pohoštění. Na plechu vypadají nenápadně, ale mizí dost rychle. Poprvé jsem je dělala na rodinný filmový večer a od té doby se k nim vracím častěji, než bych čekala. Jsou jednoduché, drží pohromadě a chutnají skoro každému.
Nejvíc práce v nich odvede
. Proti obyčejné ajvar rajčatové pastě má výraznější paprikovou chuť, lehký kouřový tón a náplň díky němu nepůsobí ploše. Tahle balkánská pasta z pečených červených paprik a se spojuje hlavně se lilku srbskou kuchyní.
Můj tip zní: Než naplněné a přiklopené těsto nakrájíte, dejte celý plát zhruba na 10 minut do lednice. Studené těsto se řeže čistěji, vrstvy se v troubě lépe oddělí a čtverečky se hezky nafouknou. Křupavost jim vydrží i po vychladnutí, což se u listového těsta hodí víc, než se zdá. Recept na křupavé slané čtverečky z listového těsta s ajvarem a sýrem
Z jednoho plechu připravíte asi
20 až 24 kousků. Záleží hlavně na tom, jak velké čtverečky nakrájíte. Celková délka přípravy: přibližně 45 minut Ingredience k přípravě 2 balení listového těsta (chlazená, kupovaná) 4 až 5 polévkových lžic ajvaru 100 až 120 g salámu 100 g sýra 1 vejce (na potření) Postup přípravy slaných listových čtverečků
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Můžete použít horkovzduch i klasický horní a dolní ohřev. Plech vyložte pečicím papírem, listové těsto se nebude tolik chytat a spodek se propeče rovnoměrněji než přímo na plechu.
2. První plát listového těsta rozložte rovnou na připravený plech. Potřete ho
ajvarem, jen u okrajů nechte asi centimetrový volný pruh. Při slepování horní a spodní vrstvy se vám to bude hodit.
3. Na ajvar položte plátky
salámu a navrch přidejte sýr. Plátky se mohou lehce překrývat, aspoň v náplni nezůstanou hluchá místa. Strouhaný sýr je také v pořádku, jen při krájení rád utíká všude kolem, takže s ním opatrněji.
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4. Náplň zakryjte druhým plátem listového těsta. Okraje jemně přitlačte prsty nebo vidličkou, aby sýr a ajvar při pečení zbytečně nevytékaly ven.
5. Plech přesuňte na 10 minut do lednice. Tenhle krok se snadno přeskočí, ale rozdíl je znát. Chladné těsto se při krájení tolik neposouvá a v troubě si v prvních minutách lépe drží tvar.
6. Vychlazené těsto nakrájejte
radýlkem nebo ostrým nožem na čtverečky velké přibližně 4 × 4 cm. Řežte plynule a moc netlačte. Když se vrstvy listového těsta zmáčknou, v troubě už se nezvednou tak pěkně.
7. Vejce rozšlehejte vidličkou a potřete jím povrch každého čtverečku. Po upečení bude těsto zlatavé, lesklejší a na pohled o poznání lákavější.
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8. Pečte v předehřáté troubě
18 až 22 minut, dokud čtverečky nezezlátnou a nezačnou vonět po zapečeném sýru. Od 15. minuty je lepší na ně občas mrknout. Trouby si u listového těsta umějí dělat svoje.
9. Po vytažení z trouby nechte čtverečky ještě asi 5 minut na plechu. Uvnitř je horký rozteklý sýr a krátká pauza mu pomůže trochu se usadit.
Tipy redakce: Volba ajvaru: Jemný ajvar je jistota, pokud pečete i pro děti nebo pro někoho, kdo pálivé jídlo nevyhledává. Pikantní verze zase dobře sedí k tučnějšímu sýru. Kombinace pikantního ajvaru a choriza stojí za zkoušku, hlavně pokud máte rádi výraznější chuť. Sýr do náplně: Plátkový sýr se při pečení rozpouští rovnoměrněji a méně vytéká z okrajů. Strouhaný použít můžete také, jen ho nedávejte zbytečně vysokou vrstvu a okraje těsta opravdu dobře přimáčkněte. Variace náplně: Salám můžete vyměnit za šunku se žampiony nebo za fetu se špenátem. Listové těsto snese ledacos. Pozor jen na příliš mokrou náplň, protože pak se spodní vrstva nestihne pořádně propéct a zůstane měkká. Krájení bez drolení: Když se těsto při krájení trhá nebo mačká, často za to může nůž. Tupé ostří nebo špatné radýlko vrstvy spíš stlačí než prořízne. Na výsledku je to pak vidět i cítit.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie