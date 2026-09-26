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Slané listové těsto s balkánským ajvarem: Recept na křupavé slané mlsání

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Přiznám se, že listové těsto je moje záchrana ve chvílích, kdy se nečekaně ohlásí návštěva a já nemám čas vymýšlet nic složitého. Tyhle slané čtverečky s ajvarem, salámem a sýrem jsou přesně ten typ zobání, který zmizí z plechu dřív, než si stihnete nalít sklenku vína.
Fotografie ke čtverečkům z listového těsta

Fotografie ke čtverečkům z listového těsta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Listové těsto na slano: Triky, které z kupovaného polotovaru udělají křupavé vrstvy jako od pekaře
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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